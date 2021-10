Украину на два дня накроет магнитная буря после вспышки на Солнце. Видео

В ночь на 30 октября американский метеорологический спутник серии POES зафиксировал мощную вспышку на Солнце, которая произвела выброс протонов массы звезды в сторону Земли. Они достигли нашей планеты уже спустя несколько часов и способны вызывать магнитные бури, в том числе, и над Украиной.

Об этом сообщило издание Weatherboy, ссылаясь на данные космической станции в США. Согласно шкале, которая измеряет силу солнечных вспышек, сегодняшняя превысила стандарт почти в 100 раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самые маленькие из солнечных вспышек – это класс A, за которым следуют B, C, M и X. Подобно шкале Рихтера для землетрясений, каждая буква представляет собой 10-кратное увеличение выхода энергии. В результате сегодняшняя вспышка X-класса в десять раз больше, чем M, и в 100 раз больше, чем C-класса", – указано в сообщении.

Магнитные бури вызывают неприятные ощущения и головную боль у людей с так называемой метеозависимостью, а также тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

The #GOESEast 🛰️ caught a significant #SolarFlare yesterday on its Solar Ultraviolet Imager (#SUVI). @NOAA's @NWSSWPC predicts a strong #GeomagneticStorm reaching Earth on Oct. 30 and the potential for #aurora as far south as Pennsylvania, Iowa, and Oregon. pic.twitter.com/EXiK4erlUm