До +8 днем и ночные морозы: синоптики дали новый прогноз погоды в Украине на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 16 февраля, будет солнечной и ясной в большинстве областей. Однако часть регионов накроют осадки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Днем ожидается существенное потепление, а вот ночью – морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди и мокрый снег накроют часть западных областей – Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую.

Также на дорогах страны местами ожидается гололедица.

Температура воздуха днем будет колебаться от 6 до 8 тепла на западе, юге и в центре. В северных и восточных областях +3… +6.

Видео дня

В Киеве без осадков и солнечно, днем от 3 до 5 тепла, а ночью от 2 до 4 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько дней в столице Украины спрогнозировали местами дождливую, но плюсовую погоду.

В целом по стране март начнется с морозов и закончится настоящей весенней погодой. Апрель будет теплым, а вот в мае ожидаются дожди.