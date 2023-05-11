Для чего нужны прорези на горлышке бутылки с маслом: ответ неочевидный

Видимо, открывая новую бутылку масла, вы не раз задавались вопросом – зачем его закрывают пластиковой заглушкой с колечком, под которым находится пробка с прорезями. Обычно такие элементы не просто декоративны и имеют вполне конкретное назначение. А здесь эти прорези никак не влияют на использование продукта.

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OBOZREVATEL разобрался, зачем бутылке масла эти загадочные прорези. Это действительно удобное приспособление, которое делает использование продукта более эффективным.

Дело в том, что многие рецепты требуют для приготовления лишь нескольких капель растительного жира, а из открытой обычным способом бутылки налить такое небольшое количество жидкости непросто. Поэтому для продукта требуется дозатор.

Именно для того чтобы удерживать дозатор внутри, и сделаны эти прорези на пробке бутылки с маслом. Он цепляется за эти выступы и в дальнейшем помогает наливать продукт небольшим количеством точно туда, куда надо, и не загрязнять саму бутылку. Лучше выбирать металлические модели – они хорошо держатся и за ними легко ухаживать. Такой дозатор легко снимается с пустой бутылки и переставляется в новую.

Некоторые пытаются устанавливать в эти прорези заглушку из бутылки, но это работает не очень хорошо. Да и держится такая заглушка совсем не крепко, в отличие от дозатора.

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