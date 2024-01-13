Для чего нужны лишние дыры на кроссовках: два способа использования

Кроссовки – это удобная обувь, которую используют не только для спортивных тренировок, но и для дополнения повседневных образов. Есть разные модели, которые имеют свои особенности, но в большинстве можно заметить лишние дыры.

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OBOZ.UA узнал для чего они нужны. Это не элемент декора или ошибка при пошиве.

Спорт

Если вы занимайтесь спортом, то дополнительные отверстия помогут чувствовать себя комфортно и уверенно во время тренировки. Лишние дыры предназначены для более цельной фиксации, что позволяет избежать лишних движений ног в кроссовках.

Чтобы зафиксировать стопу, нужно продвинуть правый шнурок в правое отверстие, чтобы получить петлю. То же сделайте с левым шнурком. Затем конец левого шнурка заведите в петлю правой стороны, а правый шнурок – в левую. После чего крепко затяните так, как вам удобно.

Кроссовки на каждый день

Большинство людей выбирают кроссовки, как ежедневную обувь именно из-за их легкости и удобства. Но вы можете улучшить их, используя дополнительные отверстия.

Затяните шнурки так, чтобы кроссовки не давили. Затем правый шнурок продвиньте в правую дыру, то же сделайте с левой частью. Завяжите шнурки так, как вам нравится и вы почувствуете как обувь плотно прилегает к ноге. Это поможет вам свободно двигаться, не натирая ноги.

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