Для чего делают треугольник на воротнике свитшота: выполняет спецфункцию

Современная одежда в значительной степени состоит из вещей, которые перекочевали в повседневную одежду из спортивного наряда. А любая форма, в том числе и для физической активности, всегда продумана до мелочей. Каждый ее элемент имеет свое значение и появился не случайно.

Например, в свитшотах таким элементом является нашитый треугольный, который встречается на воротнике некоторых моделей. OBOZREVATEL попытался разобраться, откуда он взялся и зачем нужен.

Впервые такие треугольники начали нашивать в те времена, когда еще не существовало эластичных материалов, делающих одежду более удобной. Арсенал средств, позволявших вещам тянуться в тех местах, где это необходимо, был весьма ограничен и часто сводился к применению трикотажа, связанного "резинкой". Поэтому подобные вставки у горловины, сделанные из трикотажа именно этого типа, нашивали, чтобы свитшот можно было легче надеть через голову. Нередко вшивали даже не один, а два трикотажных треугольника – спереди и сзади. Для большего удобства,

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Сейчас, когда сделать даже очень узкую горловину достаточно эластичной не проблема, этот элемент утратил свою актуальность. Но его все еще можно встретить как декоративный или как дань традиции.

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