Какие цветы нельзя дарить на 8 марта: могут привлечь неприятности

В Международный женский день в Украине со времен СССР сложилась традиция дарить цветы и подарки представительницам прекрасного пола. Любимых женщин поздравляют и признаются им в любви.

Однако не все цветы в качестве подарка способны порадовать. Более того, считается, что они могут привлекать различные неприятности. Что это за цветы, рассказывает OBOZREVATEL.

У большинства людей эти цветы ассоциируются вовсе не с праздником, а скорее, с подножием памятника. Кроме того, их острые лепестки считаются знаком агрессии. Красная гвоздика, по поверью, олицетворяет кровь и может привлечь несчастья.

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Хотя такие цветы бывают очень красивыми, их категорически нельзя дарить любимой женщине. То же касается и сухих и засохших цветов.

Увядающий букет расстроит любую девушку. Кроме того, такие цветы категорически нельзя дарить женщинам в возрасте – это может выглядеть как "намек" на увядание.

Всем известно, что цветы такого цвета являются предвестником измены и расставания. Получив желтые розы или тюльпаны, девушка может подумать, что ей изменили или с ней хотят порвать.

Цветы с сильным ароматом могут стать причиной головной боли. Кроме того, у некоторых женщин бывает аллергия на такие цветы.

В большинстве случаев кактус считается признаком агрессии по отношению к получателю подарка. Хотя исключение могут составлять женщины, которые коллекционируют эти растения.

Букет ярких красных цветов нельзя дарить девушке, если только вы не хотите продемонстрировать этим жестом сильную страсть. Красные цветы – это откровенное признание в любви.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку идей подарков на 8 марта для любимой жены или девушки. Любимым дарят цветы и приятные сюрпризы.