Дешевая приманка для раков, которая гарантирует улов: рецепт

Летом раков лучше всего ловить в чистых водоемах, особенно много их в реках, где не застаивается вода. Хотя иногда раков можно встретить и в озерах. Ключевую роль имеет дно – обычно раки живут в водоемах с каменистым или глинистым дном. На мелководье и водоемах с дном песчаного типа вы вряд ли сможете похвастаться успешным уловом.

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На отлов раков устанавливаются определенные запреты: первый – на период спаривания и вынашивания икры, второй – на время весеннего нереста. Один или несколько раз в год происходит линька раков и период формирования и укрепления нового панциря – этот процесс может занять примерно 1,5 месяца. Если вы решили пойти на раков, OBOZREVATEL предлагает дешевую приманку, которая точно гарантирует улов.

Раколовки обычно ставят в ночное время, оставляя на каменистом дне на несколько часов.

Есть одно удобрение, которое, по словам опытных раколовов, порадует щедрым уловом. Оказывается, раки очень любят сало с чесноком. Есть несколько нюансов приготовления:

Сало нужно взять с мясными прожилками. Несколько зубчиков чеснока после очистки следует погрузить в мякоть сала и оставить на несколько дней. Кусок сала с чесноком нужно положить в раколовку и опустить на дно примерно на 5-7 метров.

Можно использовать и обычные проверенные приманки:

крылышки;

голову скумбрии;

мойву;

ваниль;

анис.

Кроме того, в качестве наживки рекомендуют взять мясо или птицу и различные субпродукты (желудки, сердце, печень, язык).

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