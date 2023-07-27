Деньги потекут рекой: пять советов фэн-шуй, которые привлекут богатство в дом

Древняя китайская философия фэн-шуй учит, как с помощью потоков жизненной энергии "ци" притягивать в свою жизнь разные хорошие вещи. Конечно, речь идет и о богатстве.

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OBOZREVATEL собрал пять советов, как с помощью принципов фэн-шуй привлечь деньги в дом. Даже если вы не очень верите в подобные мистические вещи, они однозначно помогут сделать дом более уютным, поэтому ознакомиться со списком стоит в любом случае.

Избавьтесь от беспорядка в доме

Энергия "ци" не может свободно циркулировать в захламленном пространстве. Поэтому вам нужно избавиться от всех вещей, которые вам больше не нужны. Освободите как можно больше пространства, оставив только то, что считаете важным. Остальное раздарите, раздайте, продайте или в крайнем случае выбросьте. Поддерживайте порядок, отказавшись от ненужных покупок.

Украсьте дом текущей водой

Идеальный вариант – это приобрести домашний фонтан. Но сгодится даже картина или фото с изображением движения воды. По фэн-шуй это должно усиливать поток энергии, а с психологической точки зрения созерцание мирно текущей воды оказывает приятный успокаивающий эффект. При этом старайтесь, чтобы из кранов и другой сантехники вода не протекала. Это наоборот – приведет к оттоку денег из дома.

Сделайте вход в дом эстетичным

"Пригласите" жизненную энергию в свой дом, красиво декорировав вход. Покрасьте дверь в яркий цвет, положите новый коврик и регулярно ухаживайте за ним. Хорошо будет также разместить у входа горшки с живыми растениями.

Украсьте жилище кристаллами

Считается, что деньги привлекают кристаллы цитрина. Купите просто необработанный камень или декоративное деревце с кристаллами – ориентируйтесь на свои ощущения. Разместите такой декор возле места, где вы храните деньги или там, где вы работаете.

Поддерживайте чистоту на кухне

Никогда не оставляйте кухню грязной. На ней всегда должен царить идеальный порядок. Мойте посуду сразу после еды, протирайте раковину, сметайте крошки со стола. От состояния кухни циркулирование энергии "ци" зависит очень сильно.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выбрать коврик под входную дверь, чтобы в доме всегда была удача.

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