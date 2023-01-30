Чтобы принес счастье и деньги: какого цвета должен быть коврик у двери

В последнее время приобрели популярность разнообразные веселые и яркие коврики для входной двери. Они улучшают настроение посетителям в общественных местах и радуют, когда вы возвращаетесь домой. Но на самом деле не все из них могут принести удачу. Так, в частности, важно знать, какого цвета должен быть коврик у двери.

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OBOZREVATEL поинтересовался приметами по этому поводу и советует, какой вариант лучше всего выбрать для своего дома.

На что ориентироваться, выбирая коврик

Согласно учению фэн-шуй, ключевым нюансом в планировании жилья и его наполнении является его ориентация на стороны света. Соответственно, выбирать коврик нужно, исходя из того, в какую сторону смотрят входные двери вашего дома.

Всего может быть четыре варианта:

запад или северо-запад;

восток и юго-восток;

север и северо-восток;

юг и юго-запад.

Какие цвет и форма подойдут для каждого направления

Зная направление, куда выходит ваша дверь, вы можете определить не только цвет коврика, но и его форму:

запад или северо-запад – круглые и овальные коврики белого, серого, золотистого, медного, желтого, оранжевого или коричневого цветов;

– круглые и овальные коврики белого, серого, золотистого, медного, желтого, оранжевого или коричневого цветов; восток и юго-восток – прямоугольная форма и зеленый, синий или черный цвет;

север и северо-восток – в первом случае коврик должен быть округлым, а во втором следует выбирать прямоугольный, удачная цветовая гамма включает в себя все оттенки серого, желтого, коричневого или бежевого;

– в первом случае коврик должен быть округлым, а во втором следует выбирать прямоугольный, удачная цветовая гамма включает в себя все оттенки серого, желтого, коричневого или бежевого; юг и юго-запад – стелить прямоугольный коврик всех вариантов красного или зеленого.

Символизм цвета

При выборе цвета даже из предложенных вариантов следует учитывать его символизм. От этого зависит, что именно вы привлечетесь в дом:

черный и серый цвета будут нейтральными, но благоприятными для всех сфер жизни;

цвета будут нейтральными, но благоприятными для всех сфер жизни; зеленый – укрепит физическое самочувствие и здоровье живущих в доме;

– укрепит физическое самочувствие и здоровье живущих в доме; песочные оттенки – защитят от сглаза и укрепят дух;

– защитят от сглаза и укрепят дух; красный – усилит жизненные силы, подарит вдохновение и мотивацию, а также станет мощным оберегом;

– усилит жизненные силы, подарит вдохновение и мотивацию, а также станет мощным оберегом; синий – укрепит интеллектуальные способности и особенно пригодится тем, кто работает дома.

Какой выбрать рисунок

Между тем, сейчас все больше людей выбирают для себя коврики с рисунками или надписями. На этот счет тоже есть несколько ограничений. Так не стоит выбирать коврики с изображением животных, птиц или ангелов. Хождение по ним ногами может принести беду.

Все, что ассоциируется с дорогой, пойдет на пользу. Это может быть изображение асфальтированной дорожки, травы, морской гальки или песка. Такой коврик будет каждый раз исполнять роль доброго благословения в путь.

Надписи также лучше выбирать с положительным смыслом. Слова "добро пожаловать" на разных языках или "милый дом" не просто поприветствуют у порога, они принесут удачу. Равно как и символы благополучия и достатка.

Вместе с тем народные поверья не советуют предпринимателям стелить под двери коврик с названием или логотипом своей компании. То, что по нему будут ходить ногами, может принести бизнесу большие проблемы, вплоть до разорения.

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