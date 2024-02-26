Деньги на ветер: на какие вещи в квартире не стоит тратиться

Жизнь в современном мире может быть достаточно дорогой, и обустройство квартиры не исключение. Мебель и декор могут существенно повлиять на ваш бюджет.

Понятно, что не стоит экономить на матрасах или диване, но есть несколько вещей, которые совсем не приносят пользы для вас и вашего дома. О том, на какие вещи не стоит тратить свои деньги, рассказали Real Simple.

Ковер

Дизайнеры интерьера считают, что, ввиду функционала ковров, большинство из них стоят неоправданно дорого. Вместо того чтобы купить ковер ручной работы или огромный старинный восточный ковер, лучше сосредоточиться на более компактных и дешевых вариантах.

Кроме того, особенно если у вас есть домашние любимцы, ковры теряют свой красивый вид довольно быстро. Поэтому не стоит переплачивать за недолговечную красоту.

Шторы и штанги

Индивидуальная отделка окон может стоить тысячи долларов, но на самом деле веских причин, чтобы тратить на это столько денег нет. В настоящее время существует много универсальных и красивых карнизов, штор и т.п., которые можно приобрести за разумную стоимость в магазинах массового производства.

Если ваши окна не стандартного размера, вы всегда можете заказать большие шторы и подшить их у местного портного. Это получится гораздо дешевле, чем делать все это в индивидуальном порядке.

Декоративные подушки

Дизайнерские декоративные подушки, хотя и выглядят красиво и уникально, они могут значительно повлиять на ваш бюджет. Если вас не устраивают варианты, которые можно приобрести в обычных или интернет магазинах, лучше купите качественную ткань и обратитесь в ателье, чтобы они сшили вам идеальный декор. Это получится гораздо экономнее.

Кроме того, подушки имеют очень простую форму, так что если вы или ваши друзья умеют шить, то экономия увеличится в разы.

Произведения искусства

Понятно, что для создания уюта необходимо украшать свои стены. Но произведения искусства нередко имеют невероятно завышенную цену. Эксперты рекомендуют искать вещи, отражающие вашу личность, в комиссионных магазинах, аутлетах или на общественных выставках.

Сезонный декор

Эксперты считают, что вещи, которые будут радовать вас всего несколько дней в году, не стоят своих денег. Некоторые считают, что единственный праздник, который может быть исключением – это Новый Год. Но даже для него не стоит покупать огромную елку и украшать ее дизайнерскими игрушками, которые стоят, как пол вашей зарплаты.

Подумайте над тем, чтобы покупать декор на послепраздничных распродажах.

Книги и журналы

Журналы в твердом переплете и книги могут прекрасно подойти для того, чтобы украсить ваши одинокие полки. Но стоит ли тратить сотни долларов на декор, который вы, наверное, даже и не прочтете? Если вы все же хотите заполнить свои книжные полки печатными изданиями, лучше заказывать подержанные версии. Их можно найти либо в интернете, либо на разных распродажах и барахолках.

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