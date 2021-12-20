День зимнего солнцестояния 2021: как загадать желание, чтобы оно сбылось

День зимнего солнцестояния в 2021 году выпадает на 21 декабря, 17:59 по киевскому времени. Считается, что эта дата наделена особой энергетикой, поэтому астрологи рекомендуют загадывать желания.

Так, в частности, астролог Алена Никольская предлагает составить личную карту желаний, которая поможет изменить судьбу в лучшую сторону. По ее словам, в этот день мысли могут материализоваться.

Чтобы желания исполнились, специалист советует не спешить и хорошо продумать каждое из них. Работу над картой необходимо закончить после Нового года.

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Также можно выполнить ритуал на исполнение желания при помощи семян. В цветочном магазине нужно купить любые семена, затем, придя домой, выбрать самое сильное и красивое из них, положить во влажную ткань и подержать в руках.

При этом следует загадать желание и представить, как семя произрастает и пускает крепкие корни.

Затем его нужно посадить в землю и ухаживать за ним, а весной пересадить росток или семечку под дерево. По примете, через месяц желание должно исполниться.

Кроме того, хорошим знаком в день зимнего солнцестояния считается впустить в жилище больше тепла – например зажечь свечи или принять горячую ванну.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в день зимнего солнцестояния. С древних времен он считался опасным временем, когда нечистая сила бродит по земле и вредит людям.