День зимнего солнцестояния 2021: почему считается опасным и как его прожить

Зимнее солнцестояние в 2021 году произойдет 21 декабря в 17:59 по Киеву. Таким образом, ночь с 20-го на 21-е число будет самой длинной.

После этого астрономического события темное время суток постепенно пойдет на убыль, а день начнет прибывать. День зимнего солнцестояния считается особенным, наполненным мощной энергетикой временем. Почему он может быть опасным и как лучше его прожить, выяснил OBOZREVATEL.

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Зимнее солнцестояние происходит, когда Солнце проходит по своей самой южной точке и достигает минимальной высоты над горизонтом. На этот момент приходится самый короткий день и самая длинная ночь в году.

В разные годы зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии Земли и 20 или 21 июня в Южном.

Зимнее солнцестояние с древних времен считалось особенным и мистическим временем у многих народов. В этот день в прошлом отмечали наступление нового солнечного года: у славян существовали праздники рождения солнца Коляда (так называли мифического бога нового Солнца), а также Корочун (самый короткий день).

В то же время зимнее солнцестояние считалось опасным: наши предки полагали, что в самую длинную ночь по Земле разгуливает нечистая сила. Для защиты от злых духов в жилищах развешивали еловые ветки.

В астрологии зимнее солнцестояние считается удачным для подведения итогов, планирования нового и избавления от всего ненужного. 21 декабря рекомендуют загадывать желание – энергия Солнца поможет ему исполниться.

Добрая примета – впустить в День зимнего солнцестояния больше тепла: можно зажечь свечу или искупаться в горячей ванне.

Также полезно встать рано утром и поприветствовать рассвет. День желательно провести в мире, гармонии, спокойствии, медитации, общении с близкими. Благоприятны новые начинания и приобретения. Можно украсить елку украшениями, визуализирующими мечты.

Чтобы избежать неприятностей, эзотерики советуют встречать зимнее солнцестояние лишь с чистыми помыслами. Не стоит также употреблять сегодня алкоголь, ходить в грязной одежде и находиться в неубранной квартире.

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