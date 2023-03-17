День весеннего равноденствия-2023: дата, традиции и приметы

Календарная зима подошла к концу, вскоре завершится и астрономическая. По космическим меркам весна приходит на северное полушарие Земли в день весеннего равноденствия. Ежегодно это событие происходит между 19 и 21 марта, поэтому многих беспокоит вопрос, когда весеннее равноденствие 2023 года.

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OBOZREVATEL рассказывает, на какой день выпадает событие. А также делится традициями, приметами и запретами, связанными с этим днем.

Дата весеннего равноденствия 2023

С точки зрения астрономии, равноденствие наступает, когда Земля пересекает точку своей орбиты, в которой солнечные лучи падают перпендикулярно экватору и одновременно касаются ее поверхности на полюсах. После этого на шесть месяцев Северный полюс станет ближе к Солнцу, чем Южный. В 2023 году этот момент наступит в понедельник, 20 марта в 23:25. После этого световой день станет длиннее ночи.

По расчетам астрономов, весеннее равноденствие будет происходить именно 20 марта до 2043 года. После этого дата на время сместится на 19 число.

Какие традиции связаны с весенним равноденствием

У всех народов день равноденствия считался праздничным. В Украине он называется Солнцеворот или Вербоносица и в дохристианскую эпоху именно на него приходилось празднование Нового года. Считается, что после этого дня зима не может вернуться по-настоящему.

Ритуальным блюдом праздника считался сладкий хлеб (печенье или булочки) в форме жаворонков. Их раздавали детям и разрешали играть с ними. Малыши должны были выходить на улицу и подбрасывать "жаворонка" как можно выше. Если его удавалось после этого поймать, это считалось хорошей приметой. Также печенье развешивали в садах на деревьях и дарили соседям.

В день равноденствия принято было петь специальные песни – веснянки. Во время этого люди танцевали, водили хороводы, играли в игры. Этим призвали тепло вернуться как можно скорее.

Также не обходилось празднование и без весеннего костра. Он должен был быть как можно выше и символизировал собой силу тепла и жизни.

Приметы весеннего равноденствия

Поскольку этот день является очень важной датой, то прогнозированию погоды в эту дату уделялось значительное внимание. И связанных с этим примет было немало.

Если в этот день прилетели журавли, весна будет поздней.

Если вообще вернулось немало птиц, это к хорошему урожаю хлеба.

Талая вода капает с крыш – к плодородному году.

Если к вечеру делается ощутимо холоднее – стоит ждать заморозков.

Морозный день равноденствия показывает, что холодная погода продержится еще 40 дней.

Чего нельзя делать в день равноденствия

Ссоры и скандалы в равноденствии под запретом. Считалось, что нельзя портить праздник возвращения тепла негативом.

Также не следует отказывать людям в просьбах.

Отдельный запрет существовал на то, чтобы кричать на детей и ругать их.

Дом к этой дате должен быть убран, а весь хлам необходимо выбросить заранее.

Как ранее писал OBOZREVATEL, день весеннего равноденствия выпадает на Великий пост у православных христиан.

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