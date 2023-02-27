Великий пост-2023: что нельзя есть и кому можно не соблюдать

В понедельник, 27 февраля, в Украине начался Великий пост. Он продлится до 15 апреля, а уже 16-го православные верующие будут отмечать Пасху.

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Следовательно Великий пост будет длиться традиционно 48 дней. В чем его суть, а также какие традиции и запреты необходимо соблюдать и кому можно не поститься – читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем суть Великого поста

Великий пост – главный длительный пост в христианских конфессиях – православии, католицизме и т.д., цель которого состоит в приготовлении к празднованию Пасхи. Человек очищает душу и тело от греха перед светлым Воскресением Христовым. Пост способствует духовному воспитанию и приближает нас к Богу.

Он был установлен в знак подражания Иисусу Христу, постившемуся в пустыне сорок дней.

Традиции и запреты Великого поста

В это время нужно молиться, посещать храм и помогать всем нуждающимся. Приветствуется благотворительность. Также стоит покаяться в грехах, извиниться за неправильные поступки и самим простить близких.

Обязательно нужно в этот период навестить родных, примириться с ними и сблизиться духовно.

Во время Великого поста необходимо соблюдать следующие запреты:

– не ругаться, не ссориться с родными, не осуждать людей и не завидовать;

– не употреблять алкоголь, не курить, и вообще не поддаваться плохим привычкам;

– неуместно посещать вечеринки;

– категорически запрещено жениться и венчаться;

– супругам на время поста нельзя иметь интимную близость.

Запреты в питании во время Великого поста

В этот период нельзя употреблять мясо, рыбу и морепродукты (кроме Вербного воскресенья), молоко и молочные продукты и яйца. Также существуют отдельные правила питания в зависимости от дня недели. В частности, в субботу и воскресенье допускается употребление умеренного количества вина.

В первый и последний день Великого поста, 27 февраля и 15 апреля, нельзя есть вообще ничего.

Основу меню в период Великого поста должны составлять соления и варения из овощей и фруктов, лук, морковь, капуста, свекла, бобовые, яблоки, апельсины, орехи, сухофрукты.

Кому можно не соблюдать пост

Не соблюдать пост можно следующим категориям верующих:

– дети до 14 лет;

– беременные женщины и кормящие мамы;

– люди с хроническими болезнями, которым может навредить пост;

– люди в тяжелой жизненной ситуации, например, в прифронтовых территориях;

– военнослужащие.

В общем, священники утверждают, что пост должен помогать нам, а не вредить, поэтому если в силу определенных обстоятельств человек не может отказаться от не постной пищи, это не будет грехом. Однако духовных и нравственных ограничений, действующих в период Великого поста, необходимо соблюдать всем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ежегодно перед началом Великого поста православные христиане отмечают Прощенное воскресенье. В этот день одновременно прощаются с скоромной едой и просят прощения за свои ошибки и плохие поступки. В этом году он пришелся на 26 февраля;

– 27 февраля православные верующие чтят память Кирилла-весновоуказателя. В прежние времена в этот день предсказывали погоду. Кто в этот день отмечает именины, читайте в материале OBOZREVATEL.

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