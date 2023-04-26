День Мартына-Лисогона: суть и запреты народного праздника

27 апреля православные верующие чтят память Мартына Исповедника. По погоде в этот день прочили, каким будет урожай хлеба и будут ли еще накрывать землю заморозки.

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Именины празднуют Мартыны, Иваны и Антоны. О традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День Мартина Исповедника

Мартин Исповедник родился в Италии, в юности получил хорошее образование и поступил в клир Римской церкви. После смерти папы Римского Феодосия Мартына избрали его преемником.

В те времена распространяли свою ересь монофелиты. Папа Мартин, будучи сторонником христианства, созвал в Риме Поместный Собор, на котором осудили еретиков. Мартин послал Павлу, патриарху Константинополя, послание, увещевая вернуться в православие. Разгневавшись на Мартына, патриарх велел сперва сослать его на остров, а затем привести на суд в Константинополь.

Мартына Исповедника приговорили к смертной казни. Он отказался идти на сотрудничество с патриархом и готов был мужественно принять смерть. Такая преданность удивила Павла, поэтому он решил заменить казнь в ссылку в Херсонес, где Мартын Исповедник и умер.

Народные запреты

По поверьям, 27 апреля нельзя крестить ребенка, потому что он будет часто и долго болеть. Также запрещено убивать животных на охоте для развлечения.

Спиртное пить в этот день тоже не советовали.

Традиции и приметы

Издавна говорили, что в день Мартына Исповедника из нор вылезают лисы, переселяются и начинают выть гнезда журавли. Поэтому увидеть, как птица вьет гнездо – хорошая примета, предвещающая достаток и благополучие в доме. Заметить в гнезде птенцов – к пополнению в семье.

Наши предки верили, что в ночь на 27 апреля снятся вещие сны. В них можно увидеть врага или будущего предателя.

По погоде прочили, уродит ли хлеб и будут ли еще заморозки.

Идет дождь – к щедрому урожаю зерновых.

Прилетели ласточки – к теплой погоде, заморозков ожидать не стоит.

Береза дает много сока – осень будет поздней.

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