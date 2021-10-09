Делают детям непристойные предложения: в Мукачево родителей предупредили о беженцах-педофилах. Фото и видео

На детской площадке в одном из городских парков Мукачево Закарпатской области появилось объявление с предупреждением об участившихся случаях попыток педофилии. Автор обращения убежден, что проблема кроется в якобы большом количестве беженцев из ближневосточных стран и призвал родителей распространять предостерегающую информацию.

Об этом рассказала жительница города Наталья Дани в одной из социальных групп в Facebook. Она заметила, что подобная проблема действительно существует, но объявление содержит некорректные враждебные нарративы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, автор объявления на детской площадке выставил в негативном свете представителей пакистанской и индуской национальности, а также рассказал о физической расправе над одним из заподозренных в приставании к малолетним девочкам.

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"Дочке, 6-й класс и ее подружке делали непристойные предложения. Будьте осторожны и распространяйте информацию. Одному челюсть уже сломали, следующие на очереди..", – написано в листке бумаги, наклеенном на детской горке.

Осторожно, фото содержит ненормативную лексику

"Мы все люди и под Богом ходим. Очень хочется донести, что в подобных случаях надо не на площадках писать, а обращаться в полицию. В каждой нации есть адекватные, нормальные люди и не очень. Мы, украинцы, тоже не все адекватные, согласитесь", — обратилась к родителям и неравнодушным взрослым Наталья Дани.

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