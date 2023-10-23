Действует мгновенно: самый эффективный способ почистить чайник от известкового налета

Очистка чайника от накипи – это рутинная задача, о которой часто забывают. Но, по мнению экспертов, она может иметь огромное значение, ведь слой извести внутри прибора может влиять на количество потребляемой им энергии, а также на вкус воды, которая в нем кипятится.

К счастью, избавиться от минерального слоя внутри чайника не так сложно. OBOZ.UA рассказывает о методе, который позволит решить проблему практически без труда. К тому же, обойдется довольно недорого.

Для изготовления эффективного очищающего средства понадобятся всего два простых ингредиента – вода и белый уксус. Чтобы приготовить раствор, смешайте обе жидкости в равных пропорциях и заполните чайник. Оставьте средство действовать на ночь, а с утра слейте его и почистите устройство изнутри щеткой или губкой – налет должен легко отстать от стенок.

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После такой чистки тщательно промойте резервуар чайника, чтобы в нем не осталось запаха и привкуса уксуса. Чтобы сделать это, вскипятите полный чайник чистой воды и слейте ее.

Если вам не хочется чистить прибор с помощью уксуса, его можно заменить лимонной кислотой. В зависимости от объема чайника растворите 1 или 2 пакетика средства в воде и воспользуйтесь раствором по тому же принципу.

Проводить такую чистку нужно примерно раз в 3 месяца. Но конкретная периодичность зависит от жесткости воды и скорости появления накипи в вашей местности.

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