Действует безотказно: как подкормить яйцом помидоры

Несмотря на то, что сезон помидоров с собственной грядки потихоньку подходит к концу, растениям все еще нужна подпитка. И для быстрого насыщения почвы под кустами необходимыми веществами можно воспользоваться обычными продуктами, которые есть на каждой кухне.

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Как выяснил OBOZREVATEL, качественно удобрить помидоры можно при помощи куриных яиц. Также весомую пользу может принести чеснок. Действуя вместе, они медленно высвобождают питательные вещества и помогают почве удерживать влагу.

Чем полезны яйца и чеснок

Яйцо по определению является вместилищем концентрированного количества питательных веществ – белков, жиров, микро- и макроэлементов. В частности, яйца содержат кальций, магний, железо и фосфор, а также множество витаминов.

Чеснок в дополнение к этим веществам содержит цинк, серу и селен. Вместе они долго разлагаются в земле и медленно высвобождают подпитку для растений. Обогащенная таким образом почва становится более насыщенной и плодородной, помогает растениям расти быстрее и быть более устойчивыми к внешним условиям.

Как подкармливать землю яйцами и чесноком

Чтобы обогатить почву, нужно взять сырое куриное яйцо и аккуратно проделать отверстие в его скорлупе. При этом важно прорвать защитную пленку, отделяющую ее от жидкого содержимого. После этого внутрь яйца помещают зубец чеснока. Благодаря ароматическим и жгучим веществам в своем составе он обеспечит инсектицидное действие такого удобрения, то есть будет отпугивать вредных насекомых из почвы.

Подготовленное яйцо остается зарыть у помидорных кустов на не очень большую глубину. После этого грядку необходимо хорошо полить отстоявшейся водой. Таким образом, можно обогащать землю не только у томатов. Аналогичная подпитка станет полезной и для других овощей, например, огурцов и перца. А также понравится цветам и декоративным кустам.

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