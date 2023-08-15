Как защитить кукурузу от вредителей: в сети показали изобретательный метод

Вредители портят кукурузу на всех этапах вегетационного периода. Насекомые подъедают ростки и корневую систему, ограничивают доступ влаги и питательных веществ, тормозят развитие кукурузы, прореживают посевы и снижают урожайность.

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В сети набирает популярность интересный лайфхак, который поможет оградить кукурузу от вредителей. Для этого изобретательного метода вам понадобится только прищепка.

Лайфхак с прищепкой

Пользователь TikTok Кристи Вильгельми (@gardenerd1) рассказала, как сохранить кукурузу здоровой и вкусной. Она показала предмет домашнего обихода, который использует, чтобы не дать насекомым уничтожить урожай.

"Прежде всего возьмите прищепку и наденьте ее на стебель кукурузы. Насекомые часто садятся на колосья и откладывают яйца, поэтому важно предпринимать профилактические меры", – предложила Кристи.

Прищепки на стебле кукурузы заблокируют продвижение вредителей.

Как защитить кукурузу от вредителей

Опытные огородники говорят, что внесение минеральных удобрений будет способствовать скорейшему восстановлению растений после атак вредителей. Посевы можно опрыскивать гербицидами и инсектицидами. Выбирать для посева следует сорт, имеющий определенную устойчивость к вредителям в вашей климатической зоне.

Посевной материал можно предварительно обработать защитным опрыскиванием. Важно также выполнять все правила агротехнологии при выращивании, соблюдать рекомендованные нормы и сроки посевов и помнить о правилах севооборота. Кукурузу можно возвращать на прежнее место выращивания как минимум через 5 лет.

Сорняки способствуют распространению многих видов вредителей, поэтому следует регулярно и тщательно пропалывать грядку. После сбора урожая специалисты советуют еще раз обработать почву.

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