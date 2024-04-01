Даже без анестезии: почему в СССР массово вырезали миндалины

Современная медицина исходит из позиции, что в человеческом теле нет ничего лишнего или случайного, поэтому удалять органы или их части нужно только в крайнем случае. Но так было не всегда. К примеру, в СССР массово удаляли людям миндалины (их еще называют гландами).

Операцию нередко производили даже без анестезии, нанося человеку еще и глубокую моральную травму. OBOZ.UA разбирался, откуда появилась такая практика и почему сейчас от нее отказались и проводят операцию крайне редко по очень четким показаниям.

Как в СССР удаляли миндалины

Миндалины – это такие небольшие железистые образования в глотке. Если они воспаляются, возникает состояние, которое в медицине называют тонзиллитом. Часто он переходит в хроническую форму и создает постоянный источник воспаления в горле. У больного возникает сильный дискомфорт, боль, затрудняется дыхание и глотание.

В СССР, чтобы не тратить зря время и средства, предпочитали просто удалить этот орган. Его причисляли к неважным и малейшее воспаление называли прямым показанием к операции.

Экономили не только на лечении тонзиллита, но и на удалении миндалин. Пациенту не давали даже местную анестезию. Боль, возникающую при операции, считали терпимой, и заставляли человека переносить процедуру без лишних препаратов. Если взрослые еще могли справиться с этим, то детей приходилось привязывать к специальному креслу. Родителей при этом выгоняли из кабинета, чтобы не мешали. Или делали операцию прямо в детском саду или в школе конвейерным методом. Во всяком случае, ребенок оставался один на один с врачами, болью и страхом и нередко получал тяжелую психологическую травму, которая на всю жизнь отвращала его от медицины. Операции по удалению миндалин делали сотнями тысяч в год.

Почему миндалины удаляли так массово

Значительный скачок в развитии медицины, пришедшийся на первую половину ХХ века, заставил врачей считать, что они знают о человеческом теле все. Хотя на самом деле это было не так – ученые до сих пор не разгадали всех загадок тела. Но в то время это привело к тому, что некоторые органы, значение которых медики до конца не понимали, стали считать излишними. Случилось так, в частности, с миндалинами и аппендиксом.

А поскольку СССР считал себя прогрессивным государством, соответствующие "передовые" практики внедрялись и в медицине. Поэтому людям профилактически удаляли "ненужные" органы. К тому же это позволяло избежать назначения работнику лишнего больничного, если у него произойдет обострение тозиллита или аппендицит.

Следует отметить, что этот подход практиковался и на западе. Но там от него очень быстро отказались, поняв, что пользы такие процедуры приносят меньше, чем причиняют вреда. А вот в Союзе массовое удаление миндалин практиковали практически до самого его распада.

Действительно ли миндалины так не нужны?

Современная медицина рассматривает этот орган как первый барьер, встречающий инфекцию в организме. И отек – это только симптом. В миндалинах во время воспаления в большом количестве начинают выделяться лейкоциты – клетки, отвечающие за иммунную реакцию. С одной стороны тело действительно испытывает определенный дискомфорт, горло краснеет и болит, с другой – в это же время в организме происходит интенсивная борьба с инфекцией. Миндалины стараются не дать бактериям или вирусам спуститься ниже и попасть в легкие.

По статистике, люди с удаленными миндалинами значительно чаще страдают простудными заболеваниями и имеют более высокий риск развития пневмонии. То есть, соответствующая операция не снижает, а существенно повышает заболеваемость.

В современном мире операция по удалению гланд все еще существует. Но назначают ее в случае сложного гнойного воспаления или при других состояниях, серьезно угрожающих здоровью человека.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким напитком в СССР пытались лечить множество болезней, и в чем он действительно может быть полезен.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.