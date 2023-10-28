Чудо-паста отчистит даже самую грязную духовку: как приготовить

Мытье духовки обычно не входит в список любимых домашних дел. От постоянного использования на стенках накапливается пригорелый жир, грязь и остатки пищи, которые невозможно удалить обычными чистящими средствами.

Эффективное чудо-средство поможет отмыть даже самую грязную духовку. Издание Informacion рассказало о безопасной и доступной альтернативе агрессивным химикатам.

Необходимые ингредиенты

Пищевая сода и белый уксус – два основных ингредиента, которые обычно имеются в наличии на каждой кухне. Но кроме кулинарного использования, эти два продукта обладают исключительными очистительными свойствами. Вместе они создают мощную комбинацию, которая может творить чудеса, особенно когда дело доходит до чистки очень грязной духовки.

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Пошаговая инструкция

Шаг 1. Безопасность всегда на первом месте – перед началом уборки убедитесь, что печь полностью выключена и охлаждена.

Шаг 2. Возьмите небольшую емкость и смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды. Вам нужно получить легко растекающуюся пасту, поэтому регулируйте количественное соотношение при необходимости.

Шаг 3. Аккуратно распределите пасту из пищевой соды на жирные пятна и остатки пищи. Не забывайте очищать нагревательные элементы и вентиляторы.

Шаг 4. Важно подождать: пасте нужно время, чтобы подействовать. В идеале следует оставить ее на ночь.

Шаг 5. На следующий день наполните пульверизатор белым уксусом и обильно распылите его на пасту из пищевой соды. Происходит химическая реакция, при которой жир и грязь будут удаляться с поверхности духовки.

Шаг 6. Смочите тряпку или губку в воде и очистите всю внутреннюю часть. Пищевая сода и уксус сделают большую часть работы, но в особо сложных местах может потребоваться немного потереть поверхность.

Шаг 7. Промойте духовку губкой, смоченной в чистой воде, чтобы удалить остатки.

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