Чтобы ускорить рост: как правильно вытирать комнатные растения от пыли

Доступ к свежему воздуху не менее важен для растений, чем вода или солнечный свет – без него невозможен фотосинтез. И чтобы этот процесс был полноценным, нужно, чтобы листья оставались чистыми и могли потреблять углекислый газ из воздуха неограниченно.

В природе за очистку зелени отвечают ветры и дожди, но в условиях закрытого помещения соответствующий уход за комнатным садом придется обеспечивать своими силами. OBOZ.UA рассказывает, как сделать это правильно. В результате ваша зелень будет не только выглядеть прекрасно, но и расти быстрее и пышнее.

Как дышит растение

Устьица, через которые происходит газообмен а также испарение влаги, располагаются по всей поверхности листа – обычно в нижней части их больше, чем в верхней. Через них растение поглощает углекислый газ и испускает очищенный кислород. Эти отверстия имеют микроскопические размеры, поэтому даже крошечная пылинка может забивать их очень сильно.

Поэтому важно очищать листья комнатных растений от бытовой пыли. Делать это можно раз в неделю, когда вы устраиваете уход для всего садика, а можно по необходимости – зависит от запыленности вашего дома. Далее расскажем, чем и как лучше чистить растения от пыли.

Пушистая щетка

Вы точно видите таки щеточки для чистки мебели. Их ворс мягкий и пушистый, он предназначен исключительно для аккуратного сметания пыли с поверхностей. Такая щетка подойдет и для ухода за растениями. Она не поцарапает хрупкие листики и не поломает веточки. Но заведите данный инструмент отдельно для растений. Лучше будет, если он не будет иметь на себе даже следов бытовой химии. Для миниатюрных растений лучше взять даже не щетку, а кисточку для макияжа.

Влажная тряпка

Такой уход одновременно и очищает растение, и снабжает его дополнительной влагой. Для протирания нужно брать исключительно мягкую ткань, хорошо отдающую воду при выкручивании. Микрофибра вполне подойдет. В частности, еще и потому, что она не оставляет ворса.

Подложите ладонь снизу под лист, чтобы не отломить его, и аккуратно проведите тряпкой от основания листа к его кончику. Не трите поверхность, одного легкого прикосновения будет вполне достаточно. И обязательно позаботьтесь, чтобы вода для такого протирания была не холодной. Экстремальные температуры могут вызвать у растений шок и замедлять их рост.

Если вы заметили на своей комнатной зелени вредителей, проведите растению процедуру протирания, добавив в воду немного натурального мыла. Средство поможет убить вредителей и при этом не повредит листву.

Душ

Вы можете устроить своим горшкам с цветами настоящий дождь, поставив их под теплый душ. Но здесь важно соблюдать несколько правил. Во-первых, включайте воду плавно, чтобы сильная струя не повредила стебли и листья и не вымыла землю из горшков. Во-вторых, после дождевания дождитесь, пока через дренажные отверстия стечет излишняя вода, и только тогда возвращайте растения на место.

Средство для блеска

Некоторые владельцы стремятся не только очистить свои растения от пыли, но и придать им блеск. Профессиональные садоводы убеждают, что делать это нужно очень осторожно.

Так на рынке можно найти специальные полироли для листьев. Пользоваться ими – не самая лучшая идея. В составе таких средств есть масла, которые действительно делают поверхность листа более блестящей, но при этом забивают устьица и нарушают нормальное дыхание. А липкая плёнка, которую они создают на поверхности, притягивает только больше пыли.

Также у некоторых блогеров можно встретить советы по уходу за листьями, которые предполагают использование для полировки таких натуральных продуктов, как пиво или майонез. Следует ли говорить, что этот лайфхак лучше проигнорировать? Приблизительно по тем же причинам, что и полироль для листьев.

А чем можно обработать растения для большего блеска, так это подкисленной водой. Смешайте в пульверизаторе в равных частях лимонный сок с водой и окропите этой смесью свои вазоны. Кислота в воде одновременно растворит остатки извести, которые могут оседать на листьях во время полива и ухода. Но не забудьте стереть этот спрей с листьев. Долгий контакт с кислотой, даже слабой им не рекомендуется.

Также можно использовать для придания растениям блеска белый уксус. Разведите его с водой в пропорции 1:1 для опрыскивания. Даже можете оставить на несколько минут, если хотите отпугнуть от комнатного сада вредителей. Однако в конце концов сотрите и его.

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