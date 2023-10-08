Чтобы урожай был гораздо больше: когда надо обрезать абрикос

Абрикосовое дерево неприхотливое, поэтому уход за ним несложный и с ним могут справиться даже новички. На урожай влияют разные факторы, но самое главное нужно знать, когда обрезать дерево.

Абрикос быстро растет, поэтому за один сезон может потребовать несколько обрезок. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Весна

Обрезать дерево нужно со второго года после посадки саженца. Делайте это в теплый день до появления листьев, тогда деревья начинают формировать крону (совокупность ветвей и листьев в верхней части саженца).

Лето

Садоводы обычно обрезают дерево в июне, когда однолетние ветки начинают сгущать крону. Именно в это время срезы заживают быстрее всего.

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Осень

В этот период дерево обрезают, чтобы продлить его жизнь. Следует оставить плодовые и лиственные ветви в соотношении один к одному. Обрезка плодовых ветвей может уменьшить урожай в следующем году, но увеличит годы жизни дерева. На одной ветке плоды появляются примерно три года. Поэтому каждый год нужно удалять одну старую ветку.

Но помните, что осенью можно обрезать ранние и среднеранние сорта. Если у вас абрикос позднего сорта, его нужно обрезать только весной.

Ранее OBOZREVATEL публиковал способы подкормки абрикоса, которые помогут получить обильный урожай в следующем году. Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.