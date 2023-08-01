Чтобы сохранить плодородие почвы: что можно посеять после картофеля

В преддверии сезона сбора урожая самое время подумать, как распланировать участок на следующий год. Опытные огородники убеждают, что правильное чередование культур позволит увеличить плодородие почвы. Особенно когда речь идет о картофеле, который является достаточно истощющей для земли культурой.

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OBOZREVATEL рассказывает об основных правилах ухода за участком, где рос картофель. И советует, что посадить на той же грядке.

Типичные ошибки

Огородники, еще не имеющие достаточно опыта, часто считают, что удачную планировку участка можно повторять из года в год. Но это не так. Одно и то же растение будет впитывать из почвы одни питательные вещества, что может привести к сильному нарушению баланса в ней. Именно поэтому нужно чередование.

Более того, почву, в которой находился картофель, нужно с осени готовить к следующему сезону – обработать против типичных для овоща вредителей и обогатить с помощью удобрений. Участок нужно перекопать и, если в нем водилась медведва, заложить туда соответствующие инсектициды, чтобы уничтожить кладки вредителя.

Как обрабатывать участок, на котором рос картофель

Для обогащения почвы осенью можно использовать как минеральные удобрения, так и органические. А также засеять на осень культуры, которые вернут в землю вещества, отобранные картофелем. К примеру, после сбора урожая стоит сразу высеять сидераты. Можно выбрать какую-нибудь одну культуру, а еще лучше подобрать определенную смесь. Когда растения вырастут, но еще не успеют зацвести, их нужно будет скосить и оставить на участке. За зиму они перегниют и улучшат состояние почвы.

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