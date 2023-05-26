Что нужно сделать в день зарплаты, чтобы водились деньги: приметы

Все мы стремимся к материальному достатку и многие из нас готовы ради его увеличения прибегать даже к иррациональным методам, как то приметы и суеверия. Существует целый перечень действий, которые, как считается в народе, нужно выполнить в день зарплаты, чтобы быть всегда при деньгах.

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OBOZREVATEL поинтересовался приметами на этот счет. И рассказывает, как правильно обращаться с полученными купюрами с точки зрения эзотерики.

Дайте деньгам "переночевать"

Чтобы деньги у вас задерживались, не спешите сразу тратить их. Принесите всю сумму домой и дайте ей переночевать. Это одновременно насытит жилище финансовой энергией и даст купюрам проникнуться энергетикой дома и живущих в нем людей.

Особенно суеверные люди кладут полученную зарплату под подушку. Считается, что контакт двух энергий произойдет более глубоко и финансовый поток станет максимально мощным.

Отдавайте на благотворительность

Чтобы энергетика денег не застаивалась, постоянно обновлялась и при этом финансовая карма была хорошей, считается правильным отдавать часть прибыли на любую благотворительность. В идеале это должно быть 10% от дохода, но можно выбирать и более удобную для себя долю. Но важно при этом жертвовать не потому, что так нужно, а от чистого сердца. Тем людям и на те инициативы, которые вы искренне поддерживаете.

Правильно складывайте купюры

Деньги любят счет, поэтому, когда они оказываются у вас дома, хорошо будет их пересчитать. Делать это лучше всего в гостиной или в спальне. После этого купюры складывают в стопку обратной стороной вверх и кладут на ночь в правильное место. Например, если зарплату выдали на растущую Луну, то лучше их положить на подоконник. Так они привлекут в дом еще больше денег.

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