Что значит 'лежати під спудом': объяснение редкого украинского изречения

Наверное, вы хотя бы несколько раз слышали такое украинское наречие, как "підспудно", или фразеологизм "лежати під спудом". Интуитивно или из контекста мы понимаем, что в таком случае речь идет о чем-то неосознанном или тайном. Но знаете ли вы, откуда взялось это слово?

OBOZ.UA углубился в украинские словари, чтобы растолковать это слово и прояснить его употребление. Его корень "спуд" является существительным, дающим ключ к пониманию всех производных слов.

В целом существительное "спуд" имеет два толкования. Одно устаревшее и малоупотребительное – это сосуд или хлебная мера. Сейчас такого значения почти не встретишь. Все слова, находящиеся в активном употреблении, происходят от значения спуда, как укрытия, тайника.

Теперь рассмотрим примеры употребления подобных слов:

Лежати під спудом – оставаться без внимания, использования; быть забытым.

Тримати під спудом – оставлять без внимания что-нибудь, не использовать чего-нибудь.

Підспудний – не проявляющийся открыто; тайный, скрытый.

Синонимами к последнему прилагательному могут быть слова "завуальований", "латентний", "прихований", "притаєний", "замаскований".

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