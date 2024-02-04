Что запрещено убирать пылесосом: может возникнуть опасная ситуация
Пылесос – незаменимый помощник в уборке, но ошибки в использовании приводят к плачевным последствиям. Есть риск того, что разорвется пылевой мешок, засорится фильтр или даже выйдет из строя двигатель.
Определенные вещи, например, битые стекла, остатки комнатных растений, влажная пища, бумажный декор с высокой вероятностью закупорят фильтры и повлекут за собой остановку двигателя. Эксперты рассказали, что запрещено убирать пылесосом и можно ли использовать прибор для борьбы с пауками.
Пылесос vs насекомые
Пылесос не спасет арахнофобов и инсектофобов от лишних стрессов, однако существенно упростит жизнь. Оказывается, использование пылесоса для борьбы пауками и жуками не так уж плохо, хотя, возможно, немного жестоко.
"Хрупкие насекомые не выдержат всасывания, но пауки и крупные жуки могут выжить и выползти назад", – пугает Дэниел Дугал, эксперт по уборке Godfreys. Поэтому следует либо сразу вычищать мусорный контейнер, либо использовать другие средства, чтобы избавиться от пауков в доме.
Какие вещи нельзя убирать пылесосом
Пылесосы, как правило, частично изготовлены из пластика, поэтому существует риск того, что некоторые вещи могут загореться. Не используйте пылесос для уборки легковоспламеняющихся материалов, горячей золы и батареек.
Измельченное стекло может забиться в шланг, поцарапать внутреннюю часть прибора или проколоть мусорный тканевый контейнер.
Частицы почвы, соды и кофейной гущи с высокой вероятностью закупорят фильтры.
Не стоит пытаться пылесосить жидкости, даже если вы пользуетесь беспроводной моделью. Внутри пылевого мешка или контейнера от влаги образуется плесень, что может привести не только к появлению болезнетворных грибковых спор, но и к выходу из строя всей системы.
Ошибки в использовании прибора приведут как минимум к неэффективной уборке, как максимум – к дорогому ремонту или необходимости покупать новый пылесос.
Не забывайте изменять вакуумные насадки, чтобы легче впитывать пыль в некоторых местах.
"Многие люди совершают ошибку, используя только одну вакуумную насадку для уборки. Большинство пылесосов поставляется по крайней мере с небольшим набором инструментов и аксессуаров. Например, инструменты для обивки помогают вытащить ворсинки из мебельных волокон, а насадки для пыли пригодятся при чистке абажуров и других поверхностей", – подчеркнул Дугал.
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