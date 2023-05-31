Что влияет на характер собаки: всплыли интересные факты

Воспитание собаки – важный и ответственный процесс, от которого зависит благополучие животного и его взаимопонимание с хозяином. Но то, как формируется личность любимца, остается загадкой для ученых.

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Впрочем, команда исследователей из Хельсинского университета, исследовательского центра организации Folkhalsan и Университета Турку смогла приподнять занавес тайны над тем, какие факторы влияют на характер собаки. Результаты работы они опубликовали в издании iScience.

По мнению ученых, изучение поведения собак поможет им в будущем лучше понять и других животных. А еще облегчит общение людей со своими питомцами.

Исследователи установили, что примерно наполовину характер собаки является продуктом его генетической наследственности. Но другая половина объясняется влиянием среды, особенно условиями в раннем детстве животного.

Чтобы сделать выводы, ученые провели опрос про характер 11 418 собак. Они принимали во внимание 12 важнейших переменных, влияющих на личность любимцев – пол, возраст, породу, уровень социализации, сожительство с другими собаками, среднее время в одиночестве, причины, почему человек завел собаку и прочее. В выборку попали представители более 50 пород в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет.

Выяснилось, что на формирование личности собаки оказывают существенное влияние порода и возраст. Также определенное влияние оказывали уровень социализации в детстве, то, как часто собаке предлагали игры, а также причины, по которой собаку завели. Однако эти эффекты были менее значимы. Ученые предположили, что связь между характером собаки и влиянием окружающего мира ограничена.

При этом исследователи установили, что важнейшей переменной, влияющей на формирование личности собаки в каждый момент ее жизни, является возраст. Чем старше животное, тем выше у него концентрация на тренировках, а вот показатели уязвимости, энергичности и дружелюбия, наоборот, снижаются с течением времени.

При этом самки в среднем показывали высшие баллы по уязвимости, концентрации на обучении и дружелюбию к людям. А самцы были более энергичными, агрессивными (доминантными) и дружелюбными к другим собакам.

Порода также оказала значительное влияние на характер собаки. Так наиболее уязвимыми оказались шотландские овчарки, а самый низкий балл здесь – за бультерьерами.

Максимум энергичности продемонстрировали парсон-рассел-терьеры, а самыми упорными оказались миниатюрные пинчеры. Превысили всех по агрессии и доминированию собаки бойцовских пород, а задних здесь пасут золотистые ретриверы.

Наиболее склонными к общению с людьми оказались бультерьеры, а наименьшую потребность в этом продемонстрировали собаки-пастухи. При этом финские лаппхунды чаще всего проявляли дружелюбие к сородичам, а бордер-колли наоборот – не горели желанием общаться с другими собаками.

Если собаку заводили, как домашнее животное, она чаще росла неуверенной. В то время как животные, которых рассматривали как членов семьи, были значительно увереннее. Но максимальную уверенность показали собаки, приобретенные для хобби и работы. Также неуверенными были собаки, ставшие для своих хозяев первыми. Если же собака оказывалась пятой и более, ее уверенность была максимальной.

Животные, жившие на одной территории с другими собаками, демонстрировали больший уровень энергии. Но настойчивость у них была ниже.

Псы, которые оставались в одиночестве меньше, чем час в течение рабочего дня, имели большую концентрацию на дрессировке. А остававшиеся без хозяина на 8 и более часов имели худшие показатели по этому критерию.

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