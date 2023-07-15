Что такое 'кошачий язык': почему не все люди могут пить горячие кофе и чай

Как вы поступаете с только что налитым для вас горячим напитком? Сразу его пьете или отставляете в сторону и ждете, пока он немного остынет? Если вы выбираете второй вариант из-за того, что очень горячий кофе или чай неприятно и даже болезненно пекут вам полость рта, скорее всего вы имеете так называемый "кошачий язык".

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Этот термин происходит из японского. Там явление, когда человеку неприятно ощущать что-то горячее во рту называют "некоджита", что так и переводится - "кошачий язык". Как пишет издание Science Norway, ученые изучили это явление и даже сделали вывод, не является ли некоджита ли чем-то опасным.

Разница в 13 градусов

Немецкие ученые захотели узнать, на какой температуре наступает болевой порог, когда человек пьет или ест горячее. Они налили кофе для 87 испытуемых. Их задачей было зафиксировать, был ли для них напиток приятной температуры, слишком холодным или чрезмерно горячим. Температуру жидкости в чашках для них с каждой новой порцией постепенно увеличивали. Когда участники эксперимента чувствовали, что напиток обжигает им язык, опыт останавливали.

Выяснилось, что чувствительность у разных людей была разной. Первая порция напитка для всех испытуемых имела температуру 58°C. И уже тогда несколько человек отметили, что для них это слишком горячо. А один из участников не чувствовал дискомфорта, пока ему не налили кофе температурой 71°C. Таким образом, разница между самым низким и высоким показателем составила 13 °C.

"Существует огромная разница в том, сколько боли люди испытывают и могут вынести", – объяснил научный сотрудник Норвежского института здравоохранения Кристофер Нильсен, изучающий чувствительность к боли. По его словам, то, что не нанесет вред одному человеку, для другого может быть просто невыносимым. Есть также различия в том, какие виды боли мы переносим лучше, а какие хуже.

Различные виды боли

Как пояснил Нильсен, как правило люди могут терпеть лишь небольшую боль от тепла и значительно больше от давления или холода. Но природа этого явления все еще изучена не слишком глубоко.

Например, ученые до сих пор не могут сделать окончательный вывод, различается ли болевой порог в разных областях тела. Например, так же люди, имеющие "кошачий язык", чувствительны к теплу в других точках или нет. Однако несомненно то, что полость рта особенно чувствительна к действию горячего.

Тонкая слизистая

Слизистая во рту не так хорошо защищает от воздействия жара, как кожа. По словам Ларса Арендт-Нильсена, исследователя боли из университета Ольборга в Дании, действие оболочки сравнимо с действием кожи, лишенной эпидермиса.

При этом исследование влияния горячих жидкостей на слизистую рта показало, что мы пьем напитки такой температуры, которая может нанести вред тканям. Но при этом они быстро распределяются по полости рта и почти сразу проглатываются. По мнению ученых именно из-за скорости этого процесса тот же кофе не обжигает слизистую – он просто не имеет на это достаточно времени.

Однако, если напиток слишком горяч, вы все же можете получить небольшие ожоги в горле. Кроме того, согласно немецкому исследованию, регулярное употребление очень горячих напитков может увеличить риск рака пищевода. Поэтому те, кто предпочитают остывший напиток, избегают его значительно лучше.

Насколько распространен "кошачий язык"

Слово "некоджита" достаточно распространено в японском языке, а это указывает на то, что среди жителей страны многие имеют такую особенность. Их так много, что даже возникла необходимость в специальном сроке.

Как объяснил профессор японского языка из Бергенского университета Натан Эдвин Хопсон, он никогда не слышал об этом феноме, пока не побывал в Японии. При этом ученый отметил, что это слово имеет абсолютно нейтральную коннотацию – оно не описывает ни что-то хорошее, ни что-то плохое, просто называет обыденный факт.

Однажды в Японии сайт прогнозов погоды провел опрос среди читателей. Редакторы ресурса описали зиму, как сезон горячих супов и тушеных блюд, то есть сложный период для тех, у кого "кошачий язык". Они спросили, кто из посетителей их ресурса имеет эту особенность. Откликнулось более 10 000 человек.

Если считать в процентном соотношении, то о своей чувствительности к горячим напиткам и блюдам заявили 47% опрошенных – почти половина. Наиболее распространенным это явление было среди людей в возрасте 20 и немного более лет.

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