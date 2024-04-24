Что такое капеж и хлепавка: объяснение редких украинских слов

Украинский язык таит в себе множество интересных слов, которые мы редко употребляем в повседневной речи. Для описания каждого явления существует отдельное слово, которое учитывает все детали и особенности происходящего.

Таким образом, для того, чтобы описать дождь, существует гораздо больше слов, чем может вспомнить среднестатистический украинец. О них подробнее рассказал Кyiv24.

Украинский язык, богатый и благозвучный, имеет множество слов, чтобы описать красоту и изменчивость природы. Такое явление, как дождь, можно описать целой палитрой терминов, обозначающих различные его виды, от едва заметного копания до проливного ливня.

Капіж

Это погода, когда с неба интенсивно падают одиночные, редкие, но достаточно большие капли.

Кроме того, словом "капіж" можно назвать момент, когда ливень все прошел, однако с деревьев продолжают падать капли.

Хляпавка

"Хляпавкою" называют пасмурную погоду, когда без остановки с неба падают осадки. В такие дни дождь, как правило, изменяет интенсивность, но не останавливается.

Мряка, Мрячка, Мжичка, Мріява

Так украинцы из разных регионов называют либо мелкий дождь, либо погоду, когда воздух очень влажный и будто насыщен водяным паром.

Руда

Это погода, когда, несмотря на ливень за окном, все равно светит солнце.

Сльота

Это неприятная облачная и влажная погода с непрерывным дождем или мокрым снегом и грязью на дорогах.

Помимо этих уникальных терминов для описания неприятной погоды. Например, вместо слова ненастье можно сказать ненастье, или сквира, а вместо "злива" сказать "хлющ", "плова", "ливень", "проливень" чи "пролій".

Если дождь особенно холодный, неприятный и пронзительный, говорите "мерява".

Когда идет дождь со снегом говорят "мускола". Когда сильный холодный дождь или снежная буря – "хвища". А когда идет ледяной дождь, после которого остается гололедица – это "поледиця".

Теперь можно не только различать виды дождливой погоды, но и правильно их называть и более четко доносить свои мысли.

Эти редкие слова, хоть и не употребляются часто, являются частью нашего языкового наследия. Их знание и употребление обогащает наш язык, делая его более выразительным и колоритным.

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