Как сказать 'преследовать цель' на украинском: правильный перевод

Украинский язык не только невероятно мелодичен, но и очень богат. В нем можно найти немало синонимических слов, выражений и словосочетаний.

Однако иногда украинцы выбирают не самые лучшие варианты для использования в повседневных разговорах. Поэтому Тelegram-канал Сorrectarium поделился советами языковедов, в частности, по выражению "преследовать цельпереслідувати мету".

Наверняка, вы не раз слышали идиому "переслідувати мету" или "переслідувати ціль" из уст знакомых, по телевидению, видели их в словарях или в художественной литературе. Поэтому нельзя назвать грубой ошибкой использования этих выражений, однако языковые стилисты считают, что для того чтобы передать суть целеустремленности неуместно применять слово "переслідувати".

Глагол имеет несколько отрицательную эмоциональную окраску и означает "гнаться, чтобы захватить или уничтожить", "сопровождать неотступно", "угнетать", "насаждаться".

В украинском языке важно использовать слова и выражения с максимальной точностью, чтобы четко передавать свои мысли и чувства. А слово "переслідувати" в контексте достижения цели может создавать отрицательный образ, будто человек стремится достичь желаемого любой ценой.

Вместо этого следует использовать следующие конструкции:

Іти до мети;

Добиватися\домагатися\добуватися мети;

Мати на меті\мати за мету;

Ставити собі мету\ставити за мету;

Змагатися до мети.

Если вы хотите обогатить и улучшить свою речь, то недостаточно пополнять словарный запас. Важно также соблюдать стилистические нормы и употреблять соответствующие контексту слова и конструкции.

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