Что снится котам: ученые раскрыли секрет

Хозяева кошек точно знают, что когда их любимец засыпает, он может что-то видеть во сне. Мурлыка бывает смешно чавкает губами, дергает лапками, а может даже шипеть или рычать. Загадкой оставалось, что он при этом видит.

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Как выяснил OBOZREVATEL, ученые установили и это. На самом деле к сновидениям склонны большинство млекопитающих. Чтобы исследовать сон именно кошек, исследователи подключили электроды к мозгу подопытных животных.

Оказалось, что мозговая активность кота, когда он спит, очень похожа на активность в бодром состоянии. Так что мозг животного в обеих ситуациях работает примерно одинаково и то, что видят во сне коты, по всей видимости, мало отличается от фактической реальности вокруг них. По мнению ученых, во время сна в голове мурлыки происходит обработка информации, которую он усвоил за прошлый день.

Американские ветеринары также проанализировали движения кошек во сне и предположили, что часто они могут видеть при этом сцены охоты. Поскольку коты – облигатные хищники, преследование добычи является для них одним из ключевых паттернов поведения. Логично предположить, что их мозг прорабатывает такие сигналы и во время сна.

Другими типичными кошачьими сновидениями специалисты называют взаимодействие со знакомым окружающим пространством. К примеру, общение с владельцем, игры с игрушками либо использование когтеточки.

Что касается движений, которые совершает спящий котик, то ученые утверждают, что это норма. Сновидения приходят к животным во время фазы быстрого сна. Она характерна активными движениями глаз. Аналогичные импульсы передаются и другим частям тела – лапам, языку, челюстям и т.д.

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