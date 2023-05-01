Что следует взять с собой на шашлыки: вещи, которые постоянно забывают

Второй год подряд из-за полномасштабного вторжения у украинцев нет традиционных долгих майских выходных. Но это не повод отказывать себе в удовольствии выехать на природу с друзьями и родными.

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Время, проведенное на природе, отвлечет от тревог и позволит отдохнуть от ежедневной рутины. Однако, собираясь на шашлыки, очень легко забыть некоторые необходимые вещи. OBOZREVATEL публикует список вещей, которые обязательно нужно взять с собой на пикник.

Плед и скатерти для пикника

Плед понадобится, если вы выезжаете на природу, где нет установленных столов или мест для отдыха. Поэтому нужно заранее позаботиться об одеяле, на котором вы будете сидеть и об отдельном пледе или скатерти, где будет разложено содержимое корзины для пикника. Кстати, популярность набирают одеяла с водонепроницаемой подложкой, которая поможет сохранить сухость одежды, если трава и песок влажные.

Рюкзак, корзина, сумка-холодильник

Традиционная корзина станет идеальным вариантом для обычного пикника. Если вы берете с собой еду и напитки, которые должны быть прохладными – не забудьте о сумке-холодильнике. Планируя поход вглубь леса, возьмите специальный рюкзак и наденьте соответствующую одежду, которая защитит от насекомых, змей и клещей.

Нож и доски

Можно нарезать бутерброды дома, перед выездом на пикник. Но лучше сделать это непосредственно на месте – так можно избежать заветривания продуктов или промокания хлеба.

Мусорные пакеты

О мешках для мусора забывают слишком часто, так что после пикников можно заметить настоящие мусорные свалки. Заблаговременно позаботьтесь о наличии мешков для мусора и пластиковых пакетов. Остатки пищи, грязную посуду и одноразовые стаканы нельзя оставлять на природе.

Салфетки и бумажные полотенца

Влажными салфетками нужно будет протереть стол, если вы приехали на обустроенное место для отдыха. Ими также можно "помыть" руки после еды. Бумажные полотенца необходимы, чтобы вытереть руки от загрязнений. К сожалению, именно салфетки и полотенца часто забывать взять на пикник.

Одноразовая посуда

Без одноразовой посуды и стаканов сложно представить традиционный выезд на шашлыки. Поэтому нужно заблаговременно позаботиться об одноразовых тарелках, чашках, столовых приборах и другой необходимой посуде. Нынче есть экологически чистые варианты одноразовой посуды, которые производятся без использования пластика. Для определенных видов блюд можно взять обычную стеклянную посуду из дома.

Штопор

Испортить выезд на шашлыки в компании друзей и нескольких бутылок хорошего вина может только отсутствие штопора. Не забудьте положить в сумку этот важный предмет.

Кстати, изобретательные люди придумали и успешно опробовали несколько лайфхаков, с помощью которых можно откупорить бутылку, используя подручные средства. Детальнее читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить вкусный шашлык из свинины.

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