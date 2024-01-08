Что сделать с новогодней елкой после праздников: выбрасывать на помойку не обязательно

Зимние праздники подходят к концу и уже вскоре мы все разберем свои рождественские елки. Те, у кого деревья искусственные, спрячут их на антресоль или в кладовку, а вот владельцам натуральных деревьев придется позаботиться об их правильной утилизации.

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Экологи рассказывают, что выброшенное на свалку дерево окажется под слоем другого мусора и в таких анаэробных условиях выделит большое количество метана. А этот газ вызывает даже больший парниковый эффект, чем углекислота. Поэтому натуральные елки нужно правильно утилизировать. OBOZ.UA рассказывает обо всех лучших способах сделать это.

Найдите пункт утилизации

В больших городах Украины уже некоторое время работает программа централизованной утилизации новогодних деревьев. Вы приносите туда свое дерево и его, скажем, измельчают, превращая в полезную мульчу для городских парков и скверов. К примеру, в Киеве утилизация происходит именно таким образом. В столице, к слову, работает аж 44 соответствующих пункта. Найти ближайший вы можете по ссылке.

Превратите древесину в дрова

Еловые дрова можно использовать для печей, каминов и даже в определенных котельных. Если вы знаете, где дерево может сгодиться на дрова, отвезите его туда. Еще лучше будет, если вы организуетесь с соседями и друзьями и привезете сразу несколько деревьев.

Сделайте мульчу для дачи

Как показывает опыт Киева, измельченная до состояния опилок еловая древесина превращается в высококачественную мульчу. Ею можно защищать корни деревьев и кустов в саду и использовать ее на огороде. Замульчированная земля лучше сохраняет влагу и более защищена от сорняков. А именно еловая мульча защищает такие культуры, как картофель, от типичных для него вредителей.

Отдайте дерево животным и птицам

Если вблизи вашего дома есть зоопарк, ферма или другое место, где содержатся животные, вы можете отдать дерево туда. Часть растения уйдет на корм, из части можно будет сделать разные предметы для вольеров – когтеточки для крупных кошек, игрушки для медведей или даже домики для птиц. Впрочем, даже если нигде рядом такого парка нет, вы можете просто распилить ствол елки на небольшие колодки и отнести их в ближайший парк или лес. В таких условиях дерево будет разлагаться лучше, чем целым стволом, еще и станет убежищем для насекомых, мелких зверей или птиц, порастет полезным мхом и т.д. Природа придумает, что сделать с таким подарком.

Превратите древесину в поделки

Тем, кто занимается разным прикладным искусством, еловая древесина может пригодиться. К примеру, вы можете распилить дерево на небольшие фрагменты и самостоятельно собрать из них настенное панно, изготовить подставку для горячих предметов, вырезать подсвечник или создать еще какой-нибудь декор. Не умеете делать это самостоятельно, отдайте дерево детям, которые учатся делать разные поделки, или отнесите художникам, которым нужен такой материал. Дайте дереву вторую жизнь.

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