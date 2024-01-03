Что делать с мандариновой кожурой: интересные идеи использования

Мандарины – неизменный атрибут зимних праздников. Обычно кожура летит в мусорку, однако есть много вариантов более рационального использования. Прежде всего корки следует тщательно высушить, чтобы из них вышла вся влага, сложить в контейнер и положить в прохладное затемненное место.

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Можно также после тщательной мойки и несколькочасовой просушки поместить кожуру в морозилку. Что делать с остатками мандаринок после Нового года – читайте в материале OBOZ.UA.

Профилактические народные средства

Мандарины содержат большое количество витамина С, поэтому кожуры часто используются в народной медицине. К примеру, можно приготовить отвар от кашля, залив 1,5 ложки корок 400 мл воды и проварив на медленном огне до 5 минут после закипания. Затем остудить и принимать по 150 мл до 3 раз в день. От насморка можно вдыхать паровой настой. Корки также добавляют в отвары или чаи.

Косметические лайфхаки

Мандариновую кожуру используют в косметологии. Специалисты советуют залить корки водой и настаивать сутки. Этот раствор можно наносить в качестве освежающего тоника. Корки также советуют измельчить до состояния порошка, добавить воды и раз в неделю использовать средство в качестве скраба.

Садовые лайфхаки

Сухие корки можно весной закопать в грунт по периметру грядки. Опытные садоводы говорят, что вредные насекомые после этого не будут досаждать растениям.

Корки помогут и от моли, если сделать ароматические саше или просто разложить их на полках.

Подкормка

В зимний период растения нуждаются в питательных веществах и минералах. Полив водой, настоянной на мандариновых кожурах, оживит комнатные растения.

Домашние ароматизаторы

Если не хотите использовать разные химические ароматические средства, следует взять корки и разложить их по углам комнаты. Обогревающие батареи или панели будут способствовать усилению запаха.

Если зимняя обувь или домашние тапочки имеют неприятный запах, а под рукой нет специальных средств, стоит на ночь положить внутрь корки, которые мгновенно наполнят ботинки свежестью.

Корки для шашлыков

Эксперты в области кулинарии советуют подсушить и измельчить корки и добавлять в огонь во время приготовления шашлыков. Таким образом не только ускорите разжигание, но и создадите пряный и цитрусовый аромат для мяса.

Сладости

Из мандариновых корок можно сделать цукаты.

Вам понадобится:

500 г корок;

400 г сахара:

150 мл воды.

В кастрюлю наливаем воду, растворяем сахар, ждем до кипения и добавляем корки. Далее включаем медленный огонь и готовим до испарения жидкости. Достаем мандариновую корку и просушиваем на минимальной температуре до 50-60 градусов в духовке до полного высыхания.

Из мандарин можно сделать натуральные пищевые ароматизаторы – подойдут измельченные или нарезанные корки. Добавлять их можно в выпечку, мясо, рыбу или творожники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как приготовить мандариновую свечу, которая удивит всех гостей.

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