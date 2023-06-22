Что сделать с ирисами, чтобы они цвели десятилетиями на одном месте: советы

Ирисы непременно станут украшением клумбы. Название этих популярных цветов связывают с греческой богиней радуги Ирис (или Иридой), которая также являлась вестницей олимпийских богов. Ирисы любят за яркую разнообразную окраску и ассоциируют их обычно с сельскими идиллическими садами.

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Цветут ирисы чаще всего в мае и июне. Некоторые сорта, однако, способны радовать цветением вплоть до конца лета. Что сделать с ирисами, чтобы они цвели десятилетиями на одном месте, рассказало Porady Interia.

Уход за ирисами

Ирисы – не слишком капризные цветы. Посадку следует проводить осенью, а красивее всего смотрятся ирисы, посаженные группами по несколько экземпляров. Это растения-долгожители. Они способны расти на одном месте без пересадки даже несколько десятилетий. Однако для получения подобных результатов необходимо обеспечить им правильные условия.

Ирисы после цветения

Уход за ирисами не сложен, но требует определенной регулярности. Важно постоянно удалять увядшие цветы и листья. Таким образом вы избавите цветок от ненужного балласта. Обрезка также будет предотвращать развитие болезней.

Для этой процедуры вам не понадобится специальное оборудование – срезать ненужные части можно ножницами или даже отрывать вручную. Поврежденные, пожелтевшие или больные листья нужно удалять без сожаления – пользы растению они точно не принесут.

Обрезка ирисов осенью

С наступлением первых заморозков сделайте более радикальную обрезку. В зависимости от погодных условий ее проводят в октябре или ноябре. Когда все листья начнут равномерно тускнеть, срежьте их на высоте примерно 15 сантиметров над землей.

Лучше всего ирисы растут на нейтральной почве, поэтому мульчирование, которое только окисляет субстрат, делать не стоит.

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