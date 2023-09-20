Что сделать осенью с грушей, чтобы увеличить урожай: советы

Период от окончания плодоношения до наступления холодов очень важен в уходе за фруктовыми деревьями, в частности, за грушами. За это время нужно успеть подготовить их к зиме и наступлению следующего сезона. Ведь природа именно перед зимой закладывает почки к грядущему лету.

OBOZREVATEL собрал советы опытных садоводов о том, как ухаживать за грушами накануне зимы. Основа подхода состоит в том, чтобы позаботиться о здоровье дерева. Оно должно накопить силы для следующего урожая, а не тратить их на противостояние внешним обстоятельствам.

Уборка

Территорию вокруг дерева нужно убрать от опавших листьев. Ведь в нем могут размножаться инфекции и вредители, типичные для груш. А это опасно – дерево может заразиться. Поэтому листья собирают и правильным образом утилизируют. К примеру, отправляют на компост. Но ни в коем случае не сжигают. Также в преддверии зимы нужно механически очистить ствол груши от лишайников и отмершей коры. Сделать это можно с помощью жесткой щетки.

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Обрезка

Заботиться о кроне дерева нужно не позднее чем за 3 недели до начала периода ночных заморозков. Этого времени будет достаточно, чтобы дерево заживило срезы. Ему также нужно помочь, обработав их специальными веществами.

Во время обрезки обязательно удаляют засохшие, больные и поломанные ветки. Острым и продезинфицированным инструментом снимают их до здоровой ткани. И сразу же после этого обрабатывают защитным средством.

Подкормка

Правильное внесение питательных веществ позволяет груше укрепить стойкость к холодам и заложить запас для начала следующего сезона. Какие вещества нужны груше, можно определить по состоянию плодов и листьев. Например, плоды неправильной формы могут указывать на необходимость подкормить растение бромом, а хлороз на листьях – железом. Аномально быстрое и обильное опадание листьев, в свою очередь, может являться признаком дефицита калия. Если же дерево здорово, его можно подкормить суперфосфатом и калием. А молодые груши достаточно будет обработать перегноем или фосфорно-калийным удобрением.

Профилактика

В холодную осеннюю погоду на грушах могут быстро развиваться грибковые заболевания. Также это время, когда вредители начинают искать себе укрытие на зиму – весной они проснутся голодными и приступят к делу с двойным энтузиазмом. Чтобы избежать всех этих проблем, груше нужно провести профилактику.

От грибков дерево защищают через обеззараживание пространства вокруг нее. Также после очищения ствола его и приствольный круг обрабатывают 3% раствором медного купороса. Когда эти работы будут закончены, землю под грушей можно перекопать, внеся в нее органическое удобрение.

От вредителей хорошо защищает ловчий пояс. Его устанавливают на стволе дерева. Также следует обработать растение соответствующими инсектицидами.

Полив

Если осень показалась засушливой, важно обеспечить груше достаточный уровень увлажнения почвы. Под саженцы вносят по 30-40 литров воды, деревьям до 10 лет нужно 70 литров влаги, а взрослым грушам – 100 литров. Это количество вносят в три этапа. После каждого нужно дождаться, когда земля подсохнет, и разрыхлить ее. Сохранить влагу у корневой системы дерева поможет мульчирование.

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