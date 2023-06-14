Что сделать, чтобы урожай помидоров был максимальным: 8 основных правил

Вырастить на грядке вкусные и сочные помидоры совсем не сложно. В жару растения могут остановиться в росте, поэтому важно заранее замульчировать почву слоем органики.

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Опытные огородники говорят, что самый большой урожай выйдет из гибридных сортов, а микроэлементные удобрения нужно вносить только внекорневым способом. OBOZREVATEL собрал восемь основных правил выращивания помидоров, которые помогут в разы увеличить урожай.

Какой сорт выбрать

Гибридные сорта обладают рядом преимуществ: они имеют более низкую предрасположенность к болезням и дают больший урожай. Помидоры лучше выбирать те, которые уже проверены местным климатом региона и районированы для вашей природной зоны. Для максимального урожая с квадратного метра следует высаживать высокорослые индетерминантные растения – по 4 на 1 кв.м.

Правила высадки рассады

Лучше высаживать помидоры рассадным методом. Но обязательно следите, чтобы растения к моменту высадки в открытую почву не переросли. Оптимальный возраст рассады составляет 40–60 дней. На сеянцах за этот период уже должна появиться цветочная кисть. Неправильно определив дату посева, есть риск потери первых кистей – а именно из них произрастают самые ценные и самые большие плоды.

Нужны ли стимуляторы роста

Биологически активные препараты помогут увеличить урожай. Они имеют ряд преимуществ:

повышают иммунитет помидоров;

формируют устойчивость к заболеваниям и жаре;

улучшают опыление;

ускоряют созревание;

предотвращают вытягивание рассады.

Особенности прикорневой подкормки

Опытные огородники рекомендуют придерживаться важного правила: на две корневые подкормки проводить одну по листьям. Это нужно для того, чтобы помидоры лучше усваивали питательные вещества, более активно развивались и формировали больше плодов.

Если вы вносите удобрения на основе микроэлементов, лучше делать это внекорневым способом, ведь в почве они быстро станут нерастворимыми и не принесут никакой пользы.

Опыление

Можно купить специализированные препараты для улучшения опыления, ведь чем больше пыльцы – тем качественнее и больше будет помидор. Кисть с только что раскрытыми бутонами можно осторожно потрясти, чтобы пыльца высыпалась в центр цветка, где есть завязь.

Нужно ли удалять старые листья

Смысл удаления старых листьев состоит в том, чтобы стебель лучше проветривался и освещался. Поэтому когда нижние листья пожелтеют, их нужно удалять. В жару помидоры могут остановиться в росте. В таком случае полезным будет мульчирование. Грядки мульчируют органическим слоем, который будет спасать растение от перегрева. Можно растянуть над помидорной грядкой затеняющую сетку, способную снизить температуру.

Правила подвязки и пасынкования

Без подвязки и пасынкования кусты могут принять горизонтальное положение и покрыться пасынками. Конечно, это существенно снизит урожай.

Борьба с фитофторой

Фитофтороз – тяжелое заболевание, от которого могут умереть все помидоры на грядке. Обработка почти не помогает, ведь сильнодействующие химические препараты на плодах лучше не применять, а биологические средства могут наоборот стимулировать рост болезни.

Как защитить растение от фитофторы:

соблюдать севооборот;

выбирать стойкие сорта;

соблюдать схему посадки;

проводить пасынкование;

удалять листья с первыми признаками заболевания.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить помидоры, чтобы урожай был ранним.

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