Что сделать, чтобы шерсть кота была мягкой и блестящей: советы для хозяев

Шерсть, какой бы она ни была – короткой или пушистой – это не только украшение кота, но и еще важный индикатор его состояния. Здоровый кот имеет мягкий и блестящий мех, за которым с удовольствием ухаживает.

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Но в этом деле любимцу можно и помочь. Эксперты блога Feline Medical Clinic дали несколько советов, что нужно делать, чтобы ваш мурлыка всегда выглядел ухоженным и имел красивую шубку.

Регулярно вычесывайте кота

Шипы на кошачьем языке в целом хорошо справляются с расчесыванием шерсти животного, удалением мертвых волосков и предотвращением образования колтунов. Но не на 100%. Поэтому хороший хозяин всегда имеет под рукой инструмент для вычесывания, который поможет довести состояние кошачьего меха до идеального. Существует множество вариантов – от обычных щеток до фурминаторов и специальных перчаток. Подберите тот, который понравится вашей кошке. И не забывайте при расчесывании также проверять ее на наличие блох, клещей, проблем с кожей, аномалий линьки и подозрительных новообразований.

Время от времени купайте любимца

Да, коты ненавидят воду и это нужно учитывать – не купать их часто, чтобы не провоцировать чрезмерный стресс. Но раз в несколько месяцев устроить мурлыке банный день все же стоит. Однако ветеринары настаивают на использовании при этом специальных шампуней, разработанных именно для кошек. Их кожа имеет иную кислотность, чем человеческая, а привычка вылизываться указывает на то, что все ингредиенты уходового средства должны быть исключительно безопасными.

Заботьтесь о правильном питании животного

Одной из основных причин ухудшения состояния шерсти у кошек является неправильное питание. Когда в их еде не хватает необходимых питательных веществ, это отражается и на их внешнем виде. Чтобы у животного была хорошая и здоровая шерсть, позаботьтесь, чтобы в его диете было достаточно легкоусвояемых белков, омега-6 и омега-3. Всегда следите за тем, чтобы пища кота соответствовала его возрасту, состоянию здоровья и уровню активности.

Следите, чтобы у кота не было паразитов

Существует много разных паразитов, которые могут вызвать проблемы с шерстью у кота. Поэтому не забывайте о профилактике появления блох, клещей и других вредителей. Своевременно обрабатывайте животное специальными препаратами – каплями от внешних паразитов и лекарством от глистов. Подобрать их поможет вам ветеринарный врач.

Берегите животное от стрессов

Взбудораженный кот может сам портить свою шерсть – чрезмерно вылизываться или выкусывать ее целыми клочьями. Поэтому постарайтесь не беспокоить животное зря. Обустройте для него комфортное убежище, где он может находиться в одиночестве столько, сколько нужно, не заставляйте идти на контакту, когда кот демонстрирует, что не желает этого, и каким бы это смешным ни казалось, не пугайте его пылесосом, феном или каким-либо другим неприятным предметом. Вы никогда не знаете, насколько чувствителен ваш любимец и в какой момент уровень стресса станет для него слишком высоким.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем категорически нельзя кормить кота, чтобы не испортить ему здоровье.

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