Что сделать, чтобы картофель не был мелким: советы огородникам

Столько усилий, времени и труда вложено в выращивание картофеля, а он вдруг уродился мелким. Если эта досадная ситуация вам знакома, важно в следующем сезоне учесть нюансы, на которые вы, возможно, раньше не обращали внимания.

Насторожить должны также "пустые" кусты и малое количество клубней при сборе урожая. OBOZREVATEL рассказывает, что делать, чтобы картофель не уродил мелким.

Причины плохого урожая

Прежде всего, причиной могут быть неблагоприятные погодные условия: избыточное количество осадков или засуха негативно отражаются на урожайности. Еще одна причина – отсутствие правильного ухода. Картофель нужно регулярно обрабатывать от вредителей, поливать, окучивать и пропалывать сорняки.

Видео дня

Если и погода была более или менее благоприятна, и за грядкой вы ухаживали, но у соседа уродила большая качественная картошка, а у вас – мелкая и полугнилая, здесь уже нужно разбираться, в чем дело.

Опытные огородники советуют учесть все нюансы и разделить огород на три зоны: в первой посадить ранний картофель, во второй – средние сорта, а в третьей – поздние.

Также важно обращать внимание на посадочный картофель. Некачественные клубни часто является причиной потери определенного процента урожая. Иногда огородники не слишком заморачиваются при выборе материала для высадки и бросают в лунки уже подгнившие картофелины, а потом удивляются – где же большие красивые корнеплоды? Поэтому тщательно проверяйте отобранные для посадки клубни, сразу отбрасывайте поврежденные, мягкие, пораженные вредителями или болезнями картофелины.

Правильный севооборот – залог щедрого урожая. Если размер грядки позволяет, перемещать картофель следует ежегодно, при этом нужно применять стандартное чередование с рекомендуемыми культурами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно сажать после картофеля, помидоров и огурцов.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.