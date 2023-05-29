Что посадить возле роз, чтобы бутоны были пышными и яркими: лучшие и худшие соседи

Вырастить пышные и яркие розы несложно, главное знать основные правила подкормки и поддерживать оптимальный уровень влаги в почве. Однако многие забывают о не менее важном аспекте – правильном соседстве.

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Некоторые растения могут угнетать рост розы, и тогда не помогут ни качественные удобрения, ни борьба с вредителями, ни достаточный полив. Что лучше посадить возле роз для пышного цветения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что можно посадить рядом с розами

Специалисты говорят, что лучшими соседями для роз будут ароматные травы. Они будут отпугивать вредителей и защитят листья от появления гусениц.

Рядом с розами можно высадить чабрец – он может выступать в качестве мульчи для кустов. Это медоносное целебное растение совсем не нанесет розе вреда.

Роза и тысячелистник будут идеально гармонировать между собой, если подобрать цветовую гамму.

Лаванда отгонит вредоносных насекомых и наполнит грядку свежим ароматом.

Нейтральным соседом будет мята, но лучше выбирать сортовую, потому что дикая будет слишком сильно разрастаться и может заполонить грядку.

"Хорошими" соседями для роз являются:

клематисы;

лилейники;

пионы;

садовая герань;

дельфиниум.

"Плохие" соседи

Нельзя сажать розу на клумбе с гортензиями и рододендронами – эти растения любят кислую почву, а розе нужно нейтральная.

Плохими соседями будут и тюльпаны с георгинами – их луковицы следует ежегодно выкапывать, и есть риск по неосторожности повредить корни роз. Георгины, кстати, цвести начинают одновременно с розами и склонны к появлению мучнистой росы. По этой же причине не стоит сажать розы рядом с флоксами.

Вербейник или лизимахия – растение-агрессор, способное повредить розу тем, что захватит все свободное пространство на грядке своей мощной и прочной корневой системой.

На первый взгляд милая и безобидная японская анемона будет подавлять рост и развитие розы. В связи с активным разрастанием также не рекомендуют сажать рядом с розой ландыши.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить розы в мае и начале лета.

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