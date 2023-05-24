Чем подкормить розы в мае: количество цветов вас поразит

В мае все цветы начинают активно расти и развиваться, поэтому перед началом лета их следует обязательно подкормить. Особенно это касается роз. Удобрения нельзя вносить в сухую почву, ведь это может привести к ожогам корневой системы. Подкормку лучше начинать, когда температура не опускается ниже +15°С.

Видео дня

На разных этапах роста розам будут полезны органические и минеральные удобрения. Как вырастить пышные и яркие цветы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Удобрения для пышного цветения

Сначала рассмотрим подкормки, которые насытят почву и корневую систему растений питательными веществами. Есть ряд удобрений, которые влияют на размер цветов и количество бутонов. Это, к примеру, фосфор. Он способствует формированию прочной корневой системы и поможет вырастить пышные розы. Фосфорные подкормки относят к универсальным, их можно вносить в течение всего теплого сезона.

Кроме того, пышность цветов и количество бутонов могут улучшить:

калийные удобрения;

азотные удобрения (подкармливать нужно весной, азот насытит растение и сформирует здоровую зеленую массу);

магний (нужен на этапе формирования бутонов, влияет на яркость лепестков);

железо (незаменимое для профилактики хлороза);

бор;

марганец.

Органические удобрения

Органические удобрения необходимы для улучшения состояния почвы, уменьшения сорняков, разрыхления почвы и обогащения кислородом.

Навоз

Коровий и конский навоз – идеальное удобрение для роз в мае. Следует брать старый навоз, из свежего рекомендуют разве что готовить настои. Использовать последний в чистом виде категорически нельзя, есть риск повреждения корней и повышения чувствительности роз к болезням. Свежий навоз просто резко ускорит рост зеленой массы, но толку от этого не будет никакого. Настой из навоза готовят, разбавив его в воде в пропорции 1:10. Настаивать нужно до 10 дней на открытом воздухе. Перед подпиткой настой снова наполовину разбавляют водой.

Птичий помет

Эффективное, быстродействующее и полезное органическое удобрение, которое следует развести в воде в пропорции 1:20 и настаивать на свежем воздухе 7-10 дней. Перед поливом помет повторно разводят в воде в соотношении 1:3.

Настой зелени

Емкость на четверть наполняем травой, ботвой и разными сорняками, предварительно их измельчив. После этого добавляем 2 столовых ложки кальцинированной соды, заливаем водой и ждем, пока произойдет процесс брожения. Процедив, настой разбавляют водой в пропорции 3:10.

Древесная зола



Еще одно популярное и эффективное органическое удобрение. Зола напитает розы калием, кальцием, магнием, железом, фосфором, серой. Ее можно просто насыпать на грядку в чистом виде (200 г на 1 кв. м) или приготовить раствор в соотношении на 10 л воды 30 г золы.

Минеральные удобрения

Молодые растения все-таки лучше подкармливать органикой, а для зрелых подойдет аммиачная селитра.

В мае можно пробовать калийно-фосфорные соединения (по 10 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды). Это обеспечит пышное и яркое цветение. Повторно повторить такую подкормку можно в июне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы оградят огородные культуры от вредителей и болезней.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.