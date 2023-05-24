Чем подкормить розы в мае: количество цветов вас поразит
В мае все цветы начинают активно расти и развиваться, поэтому перед началом лета их следует обязательно подкормить. Особенно это касается роз. Удобрения нельзя вносить в сухую почву, ведь это может привести к ожогам корневой системы. Подкормку лучше начинать, когда температура не опускается ниже +15°С.
На разных этапах роста розам будут полезны органические и минеральные удобрения. Как вырастить пышные и яркие цветы – читайте в материале OBOZREVATEL.
Удобрения для пышного цветения
Сначала рассмотрим подкормки, которые насытят почву и корневую систему растений питательными веществами. Есть ряд удобрений, которые влияют на размер цветов и количество бутонов. Это, к примеру, фосфор. Он способствует формированию прочной корневой системы и поможет вырастить пышные розы. Фосфорные подкормки относят к универсальным, их можно вносить в течение всего теплого сезона.
Кроме того, пышность цветов и количество бутонов могут улучшить:
- калийные удобрения;
- азотные удобрения (подкармливать нужно весной, азот насытит растение и сформирует здоровую зеленую массу);
- магний (нужен на этапе формирования бутонов, влияет на яркость лепестков);
- железо (незаменимое для профилактики хлороза);
- бор;
- марганец.
Органические удобрения
Органические удобрения необходимы для улучшения состояния почвы, уменьшения сорняков, разрыхления почвы и обогащения кислородом.
Навоз
Коровий и конский навоз – идеальное удобрение для роз в мае. Следует брать старый навоз, из свежего рекомендуют разве что готовить настои. Использовать последний в чистом виде категорически нельзя, есть риск повреждения корней и повышения чувствительности роз к болезням. Свежий навоз просто резко ускорит рост зеленой массы, но толку от этого не будет никакого. Настой из навоза готовят, разбавив его в воде в пропорции 1:10. Настаивать нужно до 10 дней на открытом воздухе. Перед подпиткой настой снова наполовину разбавляют водой.
Птичий помет
Эффективное, быстродействующее и полезное органическое удобрение, которое следует развести в воде в пропорции 1:20 и настаивать на свежем воздухе 7-10 дней. Перед поливом помет повторно разводят в воде в соотношении 1:3.
Настой зелени
Емкость на четверть наполняем травой, ботвой и разными сорняками, предварительно их измельчив. После этого добавляем 2 столовых ложки кальцинированной соды, заливаем водой и ждем, пока произойдет процесс брожения. Процедив, настой разбавляют водой в пропорции 3:10.
Древесная зола
Еще одно популярное и эффективное органическое удобрение. Зола напитает розы калием, кальцием, магнием, железом, фосфором, серой. Ее можно просто насыпать на грядку в чистом виде (200 г на 1 кв. м) или приготовить раствор в соотношении на 10 л воды 30 г золы.
Минеральные удобрения
Молодые растения все-таки лучше подкармливать органикой, а для зрелых подойдет аммиачная селитра.
В мае можно пробовать калийно-фосфорные соединения (по 10 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды). Это обеспечит пышное и яркое цветение. Повторно повторить такую подкормку можно в июне.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы оградят огородные культуры от вредителей и болезней.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.