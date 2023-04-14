Что посадить в теплице, чтобы получить ранний урожай: список культур

Свежие овощи и зелень в новом сезоне хочется получить как можно раньше и вырастить их можно, если посадить в теплице. В таком случае, первый урожай можно будет снять уже в мае. Но нужно знать, какие культуры могут его принести.

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OBOZREVATEL рассказывает о таких культурах. И о том, как правильно их выращивать.

Что посадить для раннего урожая

В теплице быстро созреют такие овощи:

листовые салаты;

кресс-салат;

шпинат;

руккола;

петрушка;

укроп;

листовая горчица;

редис;

рассада белокочанной капусты.

Как высаживать ранние культуры в теплице

Посев можно проводить уже в первой половине апреля, если ночные заморозки к этому времени прекратились.

Семена предварительно можно прорастить, чтобы растения сразу начали развиваться в земле. Для этого семена нужно два часа вымочить в воде комнатной температуры, а затем выложить на марлевую ткань или бумажные полотенца и держать в теплом месте, пока не появятся всходы.

Температуру в парнике лучше поддерживать на уровне 5-8 градусов, пока не появятся первые ростки.

Полив растений лучше производить теплой водой – холодный полив может уничтожить урожай.

На ранних стадиях развития растений их нужно подпитывать. Для этого в грунт нужно вносить навоз, а также калийные и фосфорные удобрения.

Высаживать семена под парник нужно в неглубокие борозды – до 3 см. Семена вносить на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Затем присыпать борозды торфом и укрыть пленкой. Это ускорит созревание первого урожая.

При соблюдении всех условий выращивания, первый урожай зелени можно будет получить уже через три недели с момента посева.

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