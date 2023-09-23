Что посадить осенью в теплице: лучшие варианты

Осень – это не только сезон сбора урожая и подготовки огорода или сада к зиме, но и удачный период, чтобы посадить овощи и зелень в теплице. Если вы не успели вырастить некоторые растения летом, это можно сделать сейчас.

Теплица защищает саженцы от холодов и заморозков и поддерживает благоприятные условия для выращивания многих культур. OBOZREVATEL составил список овощей и зелени, которые можно посадить осенью.

Салат

Сорта зимнего салата можно высаживать в теплице осенью, чтобы наслаждаться ими в холодное время года. Такой вид выносливый к низким температурам и слабого освещения. Поэтому пасмурная погода не помешает выращиванию салата.

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Морковь

Посеяв морковь в теплице, вы сможете собрать урожай в конце осени или даже в начале зимы. Корнеплод хорошо растет при низких температурах и может созреть менее чем за 80 дней. Круглые сорта моркови созревают быстрее и собирать урожай вы можете уже через 60 дней.

Азиатская зелень

Такие виды зелени, как Бок Чой, Пак Чой, Комацуна, Тацой подходят для осеннего посева в теплице. Эти салаты имеют разнообразные насыщенные вкусы. Можно собирать сразу молодые листья или дождаться пока растение полностью вырастет.

Капуста кале

Это кудрявая капуста, которая по вкусу похожа на шпинат, ее можно тушить или употреблять в свежем виде. Такая культура может выдерживать очень низкие температуры на улице, но в теплице растение сможет быстрее вырасти.

Руккола

Руккола – это выносливое растение, не требующее особого ухода. Собирать урожай можно уже через 30-40 дней после посева.

Шпинат

Шпинат – это полезное растение, которое быстро вырастает в теплице и собирать урожай можно через восемь недель. Для этой культуры важна хорошая циркуляция воздуха, так как чрезмерная влага может привести к гибели саженца.

Редька

Это отличный овощ для посадки осенью. Зимние сорта редьки быстро растут и обладают насыщенным вкусом. Собирать плоды можно через 30 дней после посева.

Микрозелень

Если в вашей теплице много света и она достаточно утеплена, то смело можете выращивать в ней микрозелень. Эти небольшие растения имеют все питательные вещества, что и полномерные саженцы. В большинстве их используют для того, чтобы украсить блюда.

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