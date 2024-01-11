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Что положить в кормушку птицам: полезные и безопасные продукты

Юлия Песчанская
Жизнь
1 минута
450
Что положить в кормушку птицам: полезные и безопасные продукты

В холодный период года нужно уделять особое внимание птицам, чтобы помочь им безопасно перезимовать. Большинство людей делают кормушки и регулярно кладут туда еду, потому что погодные условия усложняют полноценное питание пернатых.

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Но не все знают, что некоторые продукты могут навредить птицам и даже привести к летальным исходам. OBOZ.UA составил список полезной пищи.

Безопасные продукты для птиц:

  • семена подсолнечника;
  • арахис;
  • грецкие орехи;
  • просо;
  • овес;
  • пшеница;
  • шишки;
  • желуди;
  • семена чертополоха;
  • сухие каши;
  • ягоды;
  • фрукты;
  • несоленое сало.

Следует помнить, что птицам не подходит человеческая пища, особенно острая или соленая, потому что это может привести к отравлению и гибели.

Избегайте следующих продуктов:

  • шоколад;
  • чеснок;
  • лук;
  • семена яблок, груш;
  • молочные продукты;
  • черный хлеб;
  • сухари;
  • еда со специями;
  • цитрусовые, бананы;
  • пшено;
  • жареная еда.

Также следует обеспечить комфортные условия для их перекуса. Сделайте большую кормушку без острых углов, чтобы птичка не поранилась, и повесьте ее на место, куда не доберутся кошки или другие звери.

Вовремя кладите пищу и старайтесь раз в неделю мыть кормушку, чтобы там не размножались разные бактерии и микробы.

Подкормка должна быть регулярной. Если птицы нашли вашу кормушку, то пополняйте корм без перерывов, потому что пернатые привыкают к постоянному источнику пищи.

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