Что положить в кормушку птицам: полезные и безопасные продукты
В холодный период года нужно уделять особое внимание птицам, чтобы помочь им безопасно перезимовать. Большинство людей делают кормушки и регулярно кладут туда еду, потому что погодные условия усложняют полноценное питание пернатых.
Но не все знают, что некоторые продукты могут навредить птицам и даже привести к летальным исходам. OBOZ.UA составил список полезной пищи.
Безопасные продукты для птиц:
- семена подсолнечника;
- арахис;
- грецкие орехи;
- просо;
- овес;
- пшеница;
- шишки;
- желуди;
- семена чертополоха;
- сухие каши;
- ягоды;
- фрукты;
- несоленое сало.
Следует помнить, что птицам не подходит человеческая пища, особенно острая или соленая, потому что это может привести к отравлению и гибели.
Избегайте следующих продуктов:
- шоколад;
- чеснок;
- лук;
- семена яблок, груш;
- молочные продукты;
- черный хлеб;
- сухари;
- еда со специями;
- цитрусовые, бананы;
- пшено;
- жареная еда.
Также следует обеспечить комфортные условия для их перекуса. Сделайте большую кормушку без острых углов, чтобы птичка не поранилась, и повесьте ее на место, куда не доберутся кошки или другие звери.
Вовремя кладите пищу и старайтесь раз в неделю мыть кормушку, чтобы там не размножались разные бактерии и микробы.
Подкормка должна быть регулярной. Если птицы нашли вашу кормушку, то пополняйте корм без перерывов, потому что пернатые привыкают к постоянному источнику пищи.
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