Что положить в кормушку птицам: полезные и безопасные продукты

В холодный период года нужно уделять особое внимание птицам, чтобы помочь им безопасно перезимовать. Большинство людей делают кормушки и регулярно кладут туда еду, потому что погодные условия усложняют полноценное питание пернатых.

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Но не все знают, что некоторые продукты могут навредить птицам и даже привести к летальным исходам. OBOZ.UA составил список полезной пищи.

Безопасные продукты для птиц:

семена подсолнечника;

арахис;

грецкие орехи;

просо;

овес;

пшеница;

шишки;

желуди;

семена чертополоха;

сухие каши;

ягоды;

фрукты;

несоленое сало.

Следует помнить, что птицам не подходит человеческая пища, особенно острая или соленая, потому что это может привести к отравлению и гибели.

Избегайте следующих продуктов:

шоколад;

чеснок;

лук;

семена яблок, груш;

молочные продукты;

черный хлеб;

сухари;

еда со специями;

цитрусовые, бананы;

пшено;

жареная еда.

Также следует обеспечить комфортные условия для их перекуса. Сделайте большую кормушку без острых углов, чтобы птичка не поранилась, и повесьте ее на место, куда не доберутся кошки или другие звери.



Вовремя кладите пищу и старайтесь раз в неделю мыть кормушку, чтобы там не размножались разные бактерии и микробы.

Подкормка должна быть регулярной. Если птицы нашли вашу кормушку, то пополняйте корм без перерывов, потому что пернатые привыкают к постоянному источнику пищи.

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