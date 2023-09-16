Как спасти свой балкон от помета надоедливых голубей: эффективное средство

Голуби могут быть нежелательными гостями на вашем балконе, превращая его в место для туалета и мусора. Если вы хотите спокойно выпить кофе, наслаждаясь видом или заняться спортом, птицы могут испортить вам этот процесс.

Но OBOZREVATEL нашел действенный лайфхак, который поможет справиться с надоедливыми "гостями". Для этого вам понадобится дешевая и доступная вещь.

Голуби не только портят вам балкон, но и могут быть опасными для здоровья. Эта птица переносит болезни и создает шум и хаос. Чтобы не убирать каждый раз балкон, террасу или подоконник после нашествия голубей, можно вообще избежать их появления.

Для этого вам понадобится алюминиевая фольга. Благодаря своей поверхности, фольга отражает солнечные лучи, что мешает голубям, потому что они ненавидят все, что блестит. Даже если птицы сядут на фольгу, то неприятный звук отпугнёт их.

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Нарежьте несколько кусочков фольги и закрепите их на участки, где чаще всего садятся голуби. Это могут быть перила балкона или подоконники.

Этот простой способ поможет отпугнуть птиц, и вы сможете спокойно наслаждаться отдыхом и чистотой на балконе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что означает примета, когда птица постучала в окно.

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