Что означают разные цвета плесени дома: какой грибок токсичен

Плесень – это всегда неприятное явление, которое может появиться в нашем доме, пище или вещах. Однако большинство бактерий и грибов трудно сразу обнаружить из-за их маленьких размеров.

Видео дня

Первые признаки развития плесени – это неприятный запах, появление пятен и изменение цвета поверхности. OBOZREVATEL разобрался в цветах и видах грибков, потому что некоторые токсичны и могут привести к различным болезням.

Черный

Stachybotrys – это токсичная черная плесень, она появляется на строительных материалах, которые длительное время были влажными.

Также черный грибок часто можно встретить в ванной или душевой кабине из-за чрезмерной влажности. Он называется Aureobasidium. Такая плесень скользкая и липкая, с помощью специальных средств ее можно избавиться. Цвет все же может остаться, но это безвредно для здоровья.

Синий

Такая плесень появляется на продуктах питания или на почве. Благодаря ей создают голубой сыр и антибиотик пенициллин. Потому что в ней содержится организм пенициллиум, который дает синий окрас и отвечает за густой рост плесени. Такой грибок часто встречается на мандаринах и апельсинах.

Желтый и оранжевый

Такой вид плесени требует много света, особенно ультрафиолетового, чтобы развиваться. Она называется Стемфилий. Плесень появляется на натуральных волокнах, например, материалах из конопли, и придает им желтый, коричневый или оранжевый цвета.

Зеленый

Зеленая плесень наиболее нам знакома, мы часто встречаем ее на хлебе и других продуктах питания. Однако нельзя просто обрезать заплесневелый кусочек и дальше есть изделие. Такие грибы называются мицелиями и их корни распространяются на всю пищу, а не на определенный участок. Они забирают все питательные вещества из продуктов.

Под микроскопом они напоминают рыхлую верхушку одуванчика.

Такой окрас имеют грибы Триходерма и Аспергилы. Они устойчивы к высоким температурам и любят кислоту. Как правило, грибы растут на мокром картоне или грязном ковре.

Розовый, фиолетовый и красный

Нейроспора – безопасный гриб, который используется, как организм для наблюдения за генетикой, эволюцией и ростом организмов.

Фузариоз – один из видов грибов, которые редко встречаются в закрытых помещениях, но могут окрашивать испорченный рис в фиолетовый цвет. Он образует большие, липкие споры, которые распространяются при помощи дождя и прикрепляются к растениям.

Появляющийся вокруг кранов в ванной комнате налет – это Серратия. Такая плесень поглощает остатки мыльной пены и выживает в жидком мыле.

Белый

Isaria farinosa – это вид белого гриба, который появляется на некоторых видах бабочек. Они образуют блестящие белые древовидные наросты на их телах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как вывести пятна плесени на домашнем текстиле и одежде.



Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.