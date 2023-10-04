Что означают фамилии Кулик и Колесник: где наиболее распространены

Украинские фамилии – огромный и интереснейший предмет для изучения. Они имеют множество вариантов окончания, формируются очень разными способами, а их распространение может немало рассказать о языковых особенностях определенных регионов.

OBOZREVATEL решил подробнее рассказать о двух весьма популярных фамилиях – Кулик и Колесник. Оба являются существительными, которые прямо обозначают определенных существ, но имеют разное значение и встречаются чаще всего в разных регионах.

Слово "кулик", от которого произошла омонимическая фамилия, означает птицу, живущую у воды или на болоте. Для Украины вообще достаточно характерно образование фамилий от названий птиц. Такой тип фамилий называют орнитонимами. Этот тип очень древний. Подобные прозвища давали людям еще в языческие времена, связывая человека с птицей по внешнему подобию или какими-то чертам, которые приписывали птице. Впоследствии традицию подхватили и казаки.

Видео дня

Сейчас фамилия Кулик распространена по всей территории Украины. Сервис "Рідні" оценивает количество его носителей более чем в 26,5 тысяч. Чаще всего их можно встретить в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Запорожье.

Фамилия Колесник образована от названия профессии и по признаку сферы занятий родственна фамилии Стельмах. Если стельмахи мастерили целые повозки, то колесники занимались именно колесами, имели более узкую специализацию. Такое родовое имя указывает на то, что кто-то в роду зарабатывал на жизнь именно этим делом.

Фамилия Колісник з буквой і сейчас носит по всей Украине примерно 15 тысяч человек. Наиболее частотной она является в Харькове, Киеве, Днепре, Кривом Роге и Полтаве. Значительно более распространен вариант Колесник – его в своем паспорте имеют более 24 тысяч украинцев, проживающих по всей территории государства. Чаще всего Колесника можно встретить в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Запорожье.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему распространено мнение, что фамилии на -ов – русские, ошибочно.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.