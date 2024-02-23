Покупать или покупать: как правильно сказать на украинском

Украинский язык очень разнообразен и богат синонимами, поэтому часто возникают вопросы относительно правильности употребления определенных слов. Одним из таких спорных моментов есть выбор между словами "купувати" и "купляти".

Некоторые слова, которые мы употребляем каждый день, устарели или имеют разговорный оттенок. Об этом рассказал известный украинский учитель, языковед и доцент Киевского университета Б. Гринченко Александр Авраменко.

На самом деле, оба глагола допускаются к употреблению в украинском языке. Языковед отметил, что и "купляти", и "купувати" можно увидеть в словарях на обозначение приобретения какого-либо товара.

Однако словари определенным образом ограничивают использование слова "купляти", пометками "разговорное" и "редкоупотребляемое".

По словам Александра Авраменко, не зря они это делают. Вероятно, это слово образовалось вследствие влияния русского языка, потому что там есть "купля", что на украинском будет "купівля". Поэтому следует использовать именно вариант "купувати".

Итак, если вы хотите использовать грамотный и изысканный украинский язык, следует избегать слова "купляти".

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