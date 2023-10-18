Что означает фамилию Ротару: где в Украине встречается

Фамилия Ротару имеет характерное румынское окончание, однако ее нельзя назвать исключительно румынской. Происходит фамилия от слова "ротарь", которое есть в диалектах юго-западных территорий Украины.

В Украине, кроме Софии Ротару, есть еще 322 носителя этой фамилии, поэтому она не такая уж редкая. OBOZ.UA разбирался, что значит и где в Украине чаще всего встречается фамилия Ротару.

Согласно открытой информации, больше всего носителей фамилии Ротару проживает в Черновицкой и Одесской областях. Чаще оно встречается на Буковине.

Ротару происходит от "ротар", что означает стельмах или колесник. Эту фамилию относят к профессиональным, то есть указывающим на род деятельности предков.

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Распространена фамилия Ротару в следующих регионах:

город Одесса;

Ренийский район Одесской области;

Новоселицкий и Герцаевский районы Черновицкой области.

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